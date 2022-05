Monica Carrió,primera Jutge Internacional i esportista Olímpica d’halterofília a arribar a un Campionat del món

Mónica va ser la primera levantadora a guanyar un Campionat del món Júnior i la primera dona a participar en una Olimpíada en la qual hi havia participació femenina en l’esport de l’Halterofília en, Sydney 2000.

Es va retirar de l’esport d’Elit l’any 2001 guanyant la medalla de plata en els Jocs del Mediterraneo de Tunez i competint en el que es convertiria en el seu últim mundial com levantadora en Antalya Turquia.

En el 2003 va penjar les botes definitivament guanyant el Campionat d’Espanya en la modalitat d’arrancada i sent convidada pel seleccionador nacional d’aquell llavors Peter Poletaev per a tornar a l’equip nacional la qual va rebutjar. Després de viure deu anys en el Centre d’Alt Rendiment de Madrid li va costar adaptar-se a la seua ciutat natal Alzira i va començar a realitzar altres activitats, però tenia clar que no volia tornar a l’entrenament d’Elit.

Animada pel seu entrenador Julian Perea i amb la insistència del mateix al fet que seguira vinculada a l’esport de l’Halterofília li va proposar estar en l’altre costat de la tarima arbitrant als competidors.

Va aprovar l’examen bàsic que li va atorgar el títol de jutge regional i va començar a realitzar competicions a nivell local, passats tres anys d’experiència va aprovar l’examen de l’ascens a primera nacional i prompte es va tornar a trobar en competicions territorials de l’esport que més li agradava. L’any 2010 i després de tres anys més d’experiència es va presentar a l’examen de jutge internacional segona categoria i amb aquest va participar en campionats d’Europa i en els Jocs del Mediterraneo del 2018 a Tarragona.

En el 2019 per fi va poder accedir a la prova que li va donar el passaport als mundials i va aconseguir el títol de Jutge Internacional primera categoria.

En aquests moments es troba en el Campionat del món Júnior Heraclion (Grècia ) , sent la primera dona que després dels seus resultats esportius aconsegueix participar en un campionat del món com a jutge.

A més Mónica, actualment és la presidenta i una de les entrenadores del club Halterofília Alzira i la primera Vicepresidenta de la Real Federació Espanyola d’Halterofília.

