Una mostra sobre la Casa de la Ciutat i el Bon Govern estrenarà la remodelada Sala d’Exposicions de l’Ajuntament

Glòria Tello anima a visitar l’exposició “una de les més potents que inaugurem enguany a l’Ajuntament”

Una vegada finalitzades les obres de remodelació i actualització de la Sala d’Exposicions municipal, s’ultimen els preparatius per a posar a punt la mostra “La casa de la Ciutat i el Bon Govern”, que obrirà les seues portes dijous que ve, 24 de novembre. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha assenyalat que “és una de les exposicions més potents que inaugurem enguany a l’Ajuntament” i ha explicat que “l’exposició efectua un recorregut històric pels edificis que han albergat les institucions municipals a València des dels temps de Jaume I fins a l’actual Casa Consistorial”. De manera paral·lela, i seguint com a fil conductor el pensament de Francesc Eiximenis, l’exposició aborda els principis del bon govern i la seua representació des del punt de vista arquitectònic.



El material expositiu permet fer un recorregut històric que comença en 1239, any en què el Rei Jaume I cedix un edifici en la plaça de l’Almoina que es convertiria a casa de la Cort i que acollia també les reunions del Consell Municipal. Posteriorment s’adquiriria un altre edifici en l’actual plaça de la Mare de Déu que s’ampliaria, a partir de 1376 amb un gran saló per a les reunions dels representants de la ciutat. L’exposició mostra amb detall les diferents etapes constructives per les quals va travessar este edifici, la Casa de la Ciutat, símbol del poder municipal durant sis segles, fins que va ser completament demolit en 1860.

Precisament una de les peces que es mostren en l’exposició és una làpida romana que es va reutilitzar en 1376 per a la reforma de la Casa de la Ciutat i en la qual es pot observar l’antiga inscripció romana i la posterior inscripció en valencià realitzada en el segle XIV. Una altra de les peces destacades és un Pergamí amb un privilegi que concedia Jaume I d’impartir justícia.

La mostra dedica un ampli espai a l’obra de Francesc Eiximenis, monjo franciscà, intel·lectual destacat en la seua època que va estudiar en diverses ciutats europees i que va residir en el convent de Sant Francesc de València. A través d’alguna de les seues obres més conegudes “El llibre dels àngels” i “El Crestià”, amb el capítol dedicat al “Regiment de la cosa pública”, l’exposició aborda la transició des de la concepció medieval de la ciutat cap al redescobriment de la ciutat-estat. En un espai concebut a manera de “bosc de pilars” es representen els principis del bon govern segons l’obra d’Eiximenis.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha fet una crida a la ciutadania perquè acudisca a visitar l’exposició que és “una de les més potents que inaugura enguany l’Ajuntament”. L’exposició mostra la configuració i evolució històrica de la casa de la ciutat i algunes de les obres conservades d’este edifici com ara 4 de les llunetes del sostre de la capella o el retaule del judici final amb la taula central i la reconstrucció en facsímil de les portes laterals, mostrant l’aspecte que tindria en origen el retaule. Estes peces no s’havien mostrat així conjuntament des del segle XIX.

També es mostra com era el convent de Sant Francesc, on va residir Francesc Eiximenis, que va ser enderrocat totalment l’any 1891, donant pas al solar a partir del qual es va crear la plaça de l’ajuntament i que va permetre construir la façana actual de l’edifici consistorial.

Es dedica una part de l’exposició a la història de l’edifici que hui alberga l’Ajuntament des que era la Casa de l’Ensenyament, mostrant les diferents etapes constructives, amb abundant documentació d’obra i plans: el projecte d’ampliació de la façana de Francisco Mora ja en l’inici del segle XX, la reconstrucció de les vidrieres després de ser danyades per una bomba durant la Guerra Civil o el projecte de construcció del balcó que hui coneixem ja en els anys 60, entre altres documents.

A més de la làpida romana i de la carta del Rei Jaume I, en l’exposició es pot contemplar també el retaule del Judici Final de Vrancke Van Der Stockt, l’Angel Custodi de Juan de Juanes o l’Al·legoria del Bon Govern de Vicente Gómez i Josep Marí Gómez, entre altres peces d’interés.

Esta és la primera exposició que acull la Sala Municipal després de les obres de remodelació que s’han dut a terme en els últims mesos, tant a la Sala d’Exposicions com en les dependències que alberguen el Museu Històric Municipal gràcies a les quals s’han produït millores en la distribució dels espais i en els sistemes de climatització i il·luminació. Està previst que l’exposició òbriga les seues portes el dia 24 de novembre.