Bermúdez agraí profundament el treball de Calatayud i del Grup Municipal, i defensa que, sols si Més Algemesí-Compromís ostenta l’alcaldia, Algemesí progressarà

El passat divendres dia 16 de desembre tingué lloc la III Assemblea conjunta de les forces valencianistes d’Algemesí, on es designava qui seria el seu candidat a l’alcaldia a les properes eleccions de maig de 2023. L’assemblea ratificà la candidatura de Josep Bermúdez, única candidatura presentada. Bermúdez ja havia anat de cap de cartell en les eleccions de 2011 i 2015, on les forces valencianistes aconseguiren, primer, dos escons, escons que posteriorment doblarien arribant a quatre.

L’Assemblea fou conduïda per l’actual portaveu del Grup Municipal de Més Compromís, Lorena Calatayud, que ja havia anunciat que no tornaria a encapçalar la llista per a 2023. Calatayud destacà que “després d’aquest període de descans Josep retornava amb les forces i il·lusions renovades per donar continuïtat a l’etapa actual de les formacions valencianistes d’Algemesí, formacions que des de que en 2010 decidirem unir esforços ens ha anat molt bé a nivell municipal, ja que tot i no he estar en el govern, hem marcat l’agenda política d’Algemesí els dotze darrers anys.”

Per la seua banda, el nou cap de llista, Josep Bermúdez, militant de Més Algemesí, destacava les particulars circumstàncies de l’actual legislatura on Lorena i els regidors i regidores no són sols s’han trobat amb una pandèmia, sinó que han vist com dues forces suposadament progressistes preferien governar amb el suport d’un trànsfuga provinent de la dreta. Per això Josep Bermúdez afirmava que “tots i totes hem d’estar profundament agraïts a Lorena i al grup municipal actual, perquè sense la seua tasca de fiscalització i de denuncia dels excessos d’un govern prepotent i sense ganes de transformar Algemesí, ara no seria possible aquest relleu.”

L’alcaldable agraí a tots els presents la càlida i entusiasta acollida que havien donat a la seua candidatura i afirmava que si s’embarcava de nou en l’aventura política ho feia per ells, però sobretot amb ells, perquè aquell era un projecte conjunt, de sumar voluntats o, com es deia al poble de la muixeranga, de “fer pinya”. Explicava que un polític ha de saber llegir els signes del temps i ser conseqüent amb això, i afirmava que el temps ha demostrat que huit anys de govern conjunt de PSOE i EU no han servit per a transformar Algemesí, ni per a preparar-lo per al segle XXI, perquè, en paraules seues “tant PSOE com EU han renunciat a transformar Algemesí, s’han dedicat a fer el mateix que l’anterior corporació de dretes, tal i com hem pogut observar en la reforma del parc, en la mala execució dels carrils bicis o en el nul impuls a l’energia fotovoltaica. Si Algemesí va perdent poc a poc població, i si és un dels pocs pobles on el preu de l’habitatge no s’ha estacant, sinó que ha baixat, és perquè està deixant de ser atractiu per viure, i això ho hem de canviar.”

El ja nou candidat a l’alcaldia destacà, igualment, que un dels motius que l’ha fet reconsiderar-se la seua decisió de 2019 són els preocupants vents antisocials i antidemocràtics que es respiren en Europa i que ja han quallat en altres autonomies de l’Estat, ja que segons la seua anàlisi, un govern de dretes a Algemesí sorgit de la unió del PP i Vox implicaria una clara involució per a la ciutat, donat que esborraria qualsevol possibilitat de transformació. Bermúdez acabava la seua intervenció afirmant que “sols una presència forta de Més Algemesí-Compromís aconseguirà parar qualsevol intent d’involució, i sols si nosaltres ostentem l’alcaldia Algemesí progressarà i canviarà, i eixe és el nostre objectiu. Les dues últimes legislatures no han estat de transformació i progrés i això no pot tornar a passar. Algemesí ha de tornar a ser un referent per a la comarca i per al País, i això sols serà possible si tots i cadascun de vosaltres s’impliqueu en aquest projecte coral de les forces valencianistes.”

La III Assemblea continuà amb acords organitzatius com el de començar la constitució d’un Equip de Campanya o l’actualització de quotes, així com també proporcionant informació sobre el plenari de pressupostos o sobre les relacions amb altres forces polítiques.