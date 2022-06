El alcalde da la bienvenida en València al Campeonato de Gimnasia Rítmica en 2023 que será “la antesala de los Juegos Olímpicos en la disciplina”

Joan Ribó assenyala que “totes les mirades” estaran posades en la ciutat amb motiu de la competició

Els campionats del món de gimnàstica rítmica que es disputaran a València en 2023 seran decisius per a la classificació als Jocs Olímpics de París de 2024. De les 24 places individuals disponibles, 24 es concediran a València.

En la modalitat de conjunts, se’n confirmaran cinc. El Palau de la Generalitat ha acollit este matí la presentació de la quarantena edició de la competició, la sisena que s’organitza a Espanya. L’alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que “totes les mirades estaran posades” en la ciutat i ha agraït “la confiança i el reconeixement implícit que suposa ser la seu d’una prova tan important”.

Durant la seua intervenció, el màxim responsable municipal ha indicat que l’esdeveniment que es desenvoluparà l’any que ve “és una nova oportunitat per a València” i ha desitjat a les gimnastes participants “molts èxits esportius i que disfruteu d’una ciutat que us acollirà amb els braços oberts”. A l’acte han assistit el president de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera d’Educació, Cultura i Esports, Raquel Tamarit; el president de la Diputació de València, Toni Gaspar; la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez; el president de la Real Federació Espanyola de Gimnàstica, el medallista olímpic Jesús Carballo; i representants del Consell Superior d’Esports, la Federació de Gimnàstica de la Comunitat Valenciana i la Fundació Trinidad Alfonso, entre altres.

L’alcalde ha mostrat “la nostra gratitud per totes les emocions viscudes i la nostra admiració per tot el que implica d’il·lusió, d’esforç, de superació, de constància i de sacrifici dedicar-se a este esport”. Així mateix, ha subratllat que “sou un espill per a moltíssimes generacions encara més joves que tal vegada d’ací a uns anys poden estar també ací esperant una altra gran competició. però sobretot, són joves que en el seu dia a dia troben en la gimnàstica rítmica i la pràctica esportiva en general una eina fonamental de creixement, de formació i d’entreteniment”.