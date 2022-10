El poble de Museros va tornar a celebrar ahir la festivitat del 9 d’octubre després de l’aturada per la pandèmia. En aquest emotiu dia per als valencians i valencianes, la ciutadania del municipi gaudisc en companyia dels seus sers estimats de música i calderes per a menjar, com és tradició.

Les activitats van començar al migdia amb el concert de la Banda Juvenil al parc de la Música, i la posterior cercavila amb tabal i dolçaina pels carrers del poble fins a arribar al carrer Mestre Climent, on la penya taurina “Els de la per” cuinava un total de 18 calderes per a donar menjar a les 4.000 persones inscrites. Havent dinat, l’orquestra Empopados va reunir en la plaça Poeta Llorente als veïns i veïnes per a continuar la vesprada i finalitzar la celebració d’aquest dia al so de la música.

Cristina Civera, alcaldessa de Museros i regidora de Festes, ha volgut destacar aquesta jornada com “un dia molt especial per a Museros i que ens identifica molt, ja que tracta de reunir-nos als carrers per a celebrar, menjar i gaudir en companyia”, al que ha afegit l’agraïment a la penya taurina “per col·laborar amb l’ajuntament cuinant les calderes i en l’organització del repartiment de les racions”.

La jornada va transcórrer amb total normalitat i els veïns i veïnes del municipi van gaudir del dia de la Comunitat Valenciana en un ambient de germanor i cel