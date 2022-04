L’acte es va realitzar a la Casa de Cultura i va comptar amb l’actuació de la Colla de Tabals i Dolçaines Escola La Masia, i la companyia Huit Teatre

L’Ajuntament de Museros va entregar ahir a la vesprada a la Casa de Cultura els premis Sambori 2022, a través dels quals es reconeix el talent literari de l’alumnat de tres centres escolars del municipi: el CEIP Blasco Ibáñez, la Escola la Masia i l’IES Museros.

Aquest concurs literari, convocat per la Fundació Sambori en col·laboració amb Escola Valenciana i la Coordinadora pel valencià de l’Horta Nord, cerca promoure i difondre l’ús del valencià dins de l’àmbit escolar, convidant a l’alumnat de totes les edats a redactar el seu relat afavorint així la seua creativitat, inventiva, imaginació i talent.

La Colla de Tabals i Dolçaines Escola La Masia, va ser l’encarregada d’obrir l’acte, i a continuació l’alcaldessa de Museros, Cristina Civera, va prendre la paraula seguida de la regidora de Cultura i Promoció Lingüística, Sonia García, i el regidor d’Educació, Agustí Muedra. “És un plaer descobrir el talent del nostre alumnat a través de la seua originalitat i creativitat”, va destacar Civera.

Per a García: “concursos com l’organitzat per la Fundació Sambori són molt importants per a promoure l’ús del valencià i també per a impulsar als més xicotets a comprometre’s amb l’escriptura”.

“Hem de fomentar activitats com aquesta perquè a base de reconeixements incentivem i motivem als alumnes i alumnes a continuar descobrint la literatura”, va afegir Muedra.

En finalitzar el lliurament dels diplomes, l’alumnat i públic assistent va gaudir de l’espectacle realitzat per la companyia Huit Teatre, concloent així l’acte de reconeixement dels premis Sambori Local 2022.

