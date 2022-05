Musicarts torna al Castell Alaquás

L’alumnat canta per l’educació musical en una nova edició d’aquest espectacle organitzat de manera conjunta per l’Institut Doctor Faustí Barberà, la Unió Musical d’Alaquàs i l’Ajuntament d’Alaquàs

L’educació musical ha tornat a ocupar el protagonisme al Castell d’Alaquàs. L’alumnat dels col·legis González Gallarza i Bonavista i de l’Institut Doctor Faustí Barberà van oferir el passat divendres 13 de maig l’espectacle Musicarts, una actuació conjunta amb l’acompanyament de la Banda Juvenil de la Unió Musical d’Alaquàs i la direcció d’Edgar Carrión Llorens.

El concert va estar protagonitzat per tots els cors implicats i va comptar amb la supervisió dels directors dels cors i professorat Ana Moncho Beneyto, Vicent Català Fernàndez, Maria José Martínez Serrano, Julio Roig Vidal, Pepa Cervera Martínez, Irene Sánchez Martí, Maria José Martínez Velasco i Pau Asins Primo. En l’actuació es van interpretar les peces: Bata yetu, Disney espectacular, Adiemus K i Viva la Vida.

El concert va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora d’Educació, Marian Espert, el president de la Unió Musical d’Alaquàs, Toni Monzó, la directora de l’Institut, Paqui Morellà, la directora del col·legi González Gallarza, Chelo Garcia i el director del col·legi Bonavista, Pablo López.

MusicArts va adquirir el format actual el curs 2012-2013 i des d’aquesta data interactuen conjuntament els diferents tipus d’ensenyaments musicals que hi ha a Alaquàs, creant una sèrie de recursos humans i materials i fomentant lligams entre els centres educatius participants. Es tracta d’un projecte que s’ha anat consolidant com un referent en el foment de lligams entre els centres participants i que aposta per la interpretació musical i el desenvolupament de capacitats i habilitats com ara la perseverança, la responsabilitat, l’autocrítica i la capacitat de treball en equip.

