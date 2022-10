El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Arcadi España, ha anunciat que l’empresa castellonenca Torres *Hermanos i Successors, SA, dedicada al comerç a l’engròs de fruites i hortalisses, “és la primera companyia beneficiària de la Línia de finançament bonificat per l’Institut *Valencià de *Finances.

Arcadi España ha realitzat aquestes declaracions després de la reunió de treball que ha mantingut al costat del director del *Institut *Valencià de *Finances (IVF), Manu Illueca, amb directius de Torres *Hermanos i Successors, SA, situada a Almenara, i que des de 1960 es dedica a la manipulació, envasament i comercialització de taronges, mandarines, clementines i altres productes hortofructícoles.

El responsable d’Hisenda ha subratllat que la indústria agroalimentària és “fonamental en la Comunitat Valenciana i especialment a la província de Castelló”.

Per la seua banda, Arcadi España ha apuntat que per a equilibrar la cadena de valor han de fer costat a les empreses per a poder millorar la seua productivitat i en este cas amb una inversió de més de 4 milions d’euros, s’ha fet costat a una empresa castellonenca històrica.

Amb aquesta línia de finançament, “l’Institut *Valencià de *Finances vol permetre al sector hortofructícola valencià que puga generar major riquesa, creació d’ocupació, millorar la seua productivitat i la seua sostenibilitat”.

Entre els requisits per a ser beneficiari d’aquesta línia de finançament està tindre una antiguitat mínima de cinc anys i posseir almenys un establiment o sucursal d’activitat en la Comunitat Valenciana.