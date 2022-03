Les Falleres Majors de València, Carmen i Nerea, aplaudixen el vídeo “Artistes!” de l’àrea de Normalització Lingüística de la Diputació, dirigida per la diputada Dolors Gimeno

La Sala de Cristall de l’Ajuntament de València ha acollit la presentació del vídeo Artistes! de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València, amb l’assistència de les Falleres Majors de València Carmen Martín i Nerea López i les seues respectives Corts d’Honor, a més del president de la Junta Local, Carlos Galiana, la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno i una representació de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació encapçalada per Immaculada Cerdà.

La diputada Dolors Gimeno ha explicat que el vídeo, que porta per títol ARTISTES!, “fa un recorregut històric: des de l’aparició del sector fins a arribar als nostres dies, un relat a través del qual, el públic descobrirà el procés de creació d’una falla, les diferents maneres de plantar-la o les figures més destacades”.

La festa de les Falles és un esdeveniment únic i de repercussió internacional que es fa possible gràcies al treball de milers de professionals. En estos anys de pandèmia, els sectors clau de la festa han patit les seues conseqüències. Per això, la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València ha volgut que el vídeo de vocabulari faller d’enguany siga un homenatge a un d’estos col·lectius fonamentals, el de les i els artistes fallers i la seua tasca.

El vídeo, realitzat per Granissat Estudi Creatiu en tècnica d’animació digital, combina una estètica gràfica que representa els elements de la festa de manera innovadora amb un resultat que combina les formes planes i geomètriques figuratives amb la tècnica del collage. En definitiva, un vídeo molt cuidat en l’àmbit gràfic i compositiu, que juga amb l’entreteniment i la pedagogia per a fer arribar al gran públic el vocabulari relatiu a les falles i en concret, el més clarament associat al sector professional que les fa possible, les i els artistes fallers.

ARTISTES! ha comptat amb l’assessorament històric de Vicent Baydal (Cronista Oficial de la Ciutat de València) i la implicació de Josep Lluís Marín de l’Associació d’Estudis Fallers en el guió, per tal que el seu contingut siga el més fidel i rigorós possible amb la història i la realitat de les falles.

La música ha sigut composta expressament per al vídeo pel músic Jesús Campos (Chi Home Studio) fent una reinterpretació actual de la música tradicional valenciana. La locució, per la seua banda, ha estat a càrrec de l’experimentat actor de doblatge Francesc Fenollosa.

