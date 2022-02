Durant els mesos de gener i febrer, nou personal s’ha incorporat a la plantilla de l’Ajuntament de Burjassot.

Aquest matí (16-02-2022), l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha rebut als nous empleats i empleades en el Saló de Plens per a donar-los la benvinguda i per a animar-los en la seua nova etapa professional, en el si de l’administració local. També han assistit Juan Gabriel Sánchez, regidor responsable de l’àrea de Governació; Mª Ángeles Navarro, regidora delegada de Personal; Ana Esteban, tècnica de Recursos Humans en el Consistori i José Vicente Zaragozá, responsable de la Brigada Municipal d’Obres.

En el Departament de Serveis Socials, s’han incorporat tres funcionàries interines per a l’execució del Contracte-Programa dels Serveis Socials 2021-2024. Són Mª Yolanda García, Nuria Jiménez i Rebeca Hernández. Com a auxiliar administrativa per a l’àrea de Benestar Social, s’ha incorporat la funcionària interina Inmaculada Buenaventura.

Com a peons per a exercir la seua activitat en el nou parc de María Marzo (fins a juny de 2022) s’han incorporat els funcionaris interins Tomás García-Uceda, Percy Montero i Yasmina Granero, mentre que com a oficials de serveis en la Brigada Municipal d’Obres, s’incorporen Luis Miguel Cucarella i Alberto Martínez.

