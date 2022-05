Els poblatans podran tornar a elegir en que destinar 50.000€ del pressupost municipal 2023

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, conscient de la importància de que la ciutadania s’implique en la presa de decisions locals a tots els nivells, torna a apostar un any més pels pressupostos participatius. Ells son una eina de comunicació fonamental entre la ciutadania i la institució i des d’ella estem molt orgullosos del poble tan participatiu que tenim.

Al llarg d’aquests anys, han sigut moltes els projectes efectuats, i molt diferents, des de millorar la zona d’oci de la Serratella fins invertir en material per a l’Escola d’Adults. Els poblatans i les poblatanes saben el que volen i ens ho fan saber.

Aquest any des del passat dilluns 2 maig i fins el 15 de juny, els nostres veïns i veïnes podran presentar les propostes que consideren necessàries per al seu poble o allò que creuen que es pot millorar.

“L’actual i anterior govern sempre ha cregut en la necessitat de fer participar a la ciutadania en la presa de decisions, com és on invertir els seus impostos” comenta el regidor Ximo Vidal. “Amb aquesta ja van 6 edicions i observem que el projecte està assentat entre les veïnes i veïns, que cada any participen un poc més, la gent ens pregunta pel carrer sobre l’inici i en definitiva, s’interessa per ell per tant nosaltres, seguirem apostant per ell”.

