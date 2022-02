Nou servei de Joventut “El parc de la gent jove” a Aldaia

El Centre Matilde Salvador acull una nova forma de promoció per a la participació juvenil a Aldaia

El departament de Joventut de l’Ajuntament d’Aldaia ha posat en marxa el Nou Parc Jove, un servei d’oci educatiu en el Centre Matilde Salvador.

El parc, dit així per ser un dels llocs de preferència de la joventut per a passar el seu temps lliure, alberga diferents zones dins de la mateixa sala on poder relacionar-se amb altres joves o gaudir d’activitats diferents cada setmana:

– TAULES: treballs, tallers i jocs de taula.

– RELAX: zona de sofàs per a poder reunir-se a escoltar música o parlar.

– PISTES: zona recreativa amb videojocs i ping-pong

El projecte d’educació per a la participació és una de les mesures impulsades per a la promoció de la col.laboració juvenil en l’àmbit comunitari recollida en el Plà Jove d’Aldaia 2021-2025. Un espai obert on poder acudir sense necessitat d’inscripció prèvia, dinamitzat i guiat per professionals de l’equip de joventut d’Aldaia.

La recent inauguració dimecres passat 16 de febrer va tindre un gran èxit d’assistència, amb una quarantena d’assistents, que des del departament esperen que continue. Este servei juvenil comptarà cada dimecres amb activitats i tallers per als joves i les joves de 12 a 17 anys.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià