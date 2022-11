L’Ajuntament llança Conn3cta, un servei d’informació per a persones majors a través de Whatsapp

Sandra Gómez anuncia este nou servici que permetrà a les persones majors interactuar amb l’Ajuntament i conéixer directament totes les activitats municipals

Hui s’ha presentat “Conn3cta”, un nou servici digital d’informació i atenció a les persones majors a través de Whatsapp, que, tal com ha assenyalat la vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez, “servirà per a trencar la bretxa digital i acostar tota la informació i programació d’interés a les persones majors de la ciutat”. Este servici s’ha donat a conéixer durant la presentació de la guia d’activitats de la 39ª setmana de les persones majors, una setmana dedicada a fer activitats culturals, d’oci i esportives dirigides a esta part de la ciutadania.



“Des del servici d’envelliment actiu duem a terme multitud d’activitats i formacions vinculades a la digitalització dels nostres majors, a ajudar-los al fet que puguen aprendre i manejar-se amb les noves tecnologies” ha afirmat Sandra Gómez, qui ha recordat que “des de hui mateix qualsevol major pot subscriure’s a este servici de difusió de Whatsapp de manera senzilla, i estar informat de totes les activitats que l’Ajuntament posa a la seua disposició”. Es tracta d’un servici bidireccional, i servirà, per tant, perquè qui ho desitge puga exposar els seus dubtes o sol·licitar informació municipal, ja que hi haurà un equip de persones que s’encarregarà d’atendre les sol·licituds.

Per a donar-se d’alta en este servici n’hi ha prou amb enviar un missatge amb el nom, cognoms, DNI i la paraula ALTA al número 648 924 986, i guardar este número en contactes. Parell donar-se de baixa cal amb enviar el mateix missatge canviant la paraula ALTA per BAIXA.

També s’obrirà una pàgina de Facebook, perquè les persones que utilitzen esta xarxa social de manera habitual puguen obtindre de manera ràpida tota la informació a través d’este canal.

39a Setmana de les persones majors

El dilluns 14 comença la 39ª Setmana de les persones majors, que es prolongarà fins dimecres 23 d’este mateix mes. Unes activitats “que pretenen fomentar un envelliment actiu i saludable entre les nostres persones majors, i contribuir al fet que la jubilació supose una oportunitat per desenvolupar nous reptes i activitats a la ciutat en la qual viu”, ha assenyalat la regidora.

Dins de les activitats planificades destaquen el lliurament de reconeixements als “Nostres millors majors”, que reconeix a aquelles persones majors que participen de manera activa en la societat i enguany, han tingut un paper rellevant i el “Acte homenatge als nostres centenaris”, que se celebrarà el divendres 18 en el Saló de cristall de la Casa consistorial, on en paraules de Gómez “la ciutat reconeix a les persones que són part de la història de València”. També es realitzarà enguany “Iaio/a, he d’explicar-te una cosa”, l’homenatge que els nets fan als seus iaios.

Durant tota la setmana es duran a terme gran quantitat d’activitats com les excursions amb el Bus turístic, sessions de cinema i de teatre, “*robada de rondalles”, concert de la Banda Municipal i activitats esportives, com les que tindran lloc el dimarts 22 en la Plaça de l’Ajuntament. Com a novetat, el dimarts 15 a la vesprada, a la sala Juviocio hi haurà un concert en homenatge al 50 aniversari de la mort de l’artista valencià Nino Bravo.

El dimarts al matí d’Envelliment Actiu participarà en un col·loqui són Susi Pérez Defensora del major i amb guardonat com a ciutadà europeu de l’any per la comissió europea, Carlos Sanjuán sobre digitalització i persones majors. A la vesprada se celebrarà l’acte de clausura de la 39ª Setmana de les persones majors, amb en un acte que comptarà amb l’actuació d’Emilio Solo i l’orquestra Brillantina.