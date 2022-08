Els nous mercats de l’horta de València connectaran llauradors i consumidors sense intermediaris

Les persones interessades a obrir una parada poden fer la sol·licitud del 3 de setembre al 3 d’octubre

vegetables and greens in the garden

Castellar-L’Oliveral, Benimaclet, el Pla del Remei i Malilla acolliran pròximament quatre nous mercats extraordinaris de venda directa de productes agroalimentaris procedents de la mateixa collita dels llauradors i llauradores.

Són els anomenats mercats de l’horta i tindran una periodicitat setmanal. Les persones interessades a instal·lar una parada en algun d’ells poden fer la sol·licitud entre el 3 de setembre i el 3 d’octubre a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o en les oficines d’atenció a la ciutadania. El Consell Agrari de València ha publicat al seu web tota la informació de la convocatòria, on es detalla com serà el procés de selecció i el funcionament dels mercats.

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Alejandro Ramon, ha explicat que els mercats de l’horta són “un projecte clau per fomentar l’agricultura de la nostra horta i per millorar les condicions dels llauradors, ja que, com és sabut, en moltes ocasions les grans superfícies i les comercialitzadores no estan oferint preus justos als productors per les seues fruites i hortalisses”.

Els quatre mercats extraordinaris funcionaran un dia a la setmana, de 9 a 14 hores, excepte la vespra de festius o festius autoritzats, que ho faran de 9 a 15 hores. Es localitzaran a la plaça de la Figuereta, a Castellar-L’Oliveral; la plaça de Benimaclet, al barri del mateix nom; el carrer de Martínez Ferrando, al Pla del Remei, i el carrer de Joaquim Benlloch, a Malilla. Tots estaran en marxa cada dissabte i comptaran amb 15 llocs de venda, llevat del del Pla del Remei, que estarà dimarts i en tindrà 20.

Ramon ha explicat que “la fortalesa que anem a tindre és que els llauradors vendran les collites que estiguen conreant sense intermediaris”, de manera que “el marge de benefici és molt més ample per a ells”. En conseqüència, ha remarcat l’edil, “amb uns preus justos, el que fem és garantir un sector primari solvent amb llocs de treball, però també una horta sana i una horta productiva”.

Les parades que s’establisquen han d’oferir productes de producció i elaboració pròpia. Poden presentar-se a la convocatòria les persones físiques o jurídiques que siguen productores primàries i xicotetes elaboradores agroalimentàries, inscrites en els corresponents registres, que venguen directament a la persona consumidora final.

Cada candidatura pot optar a un màxim de quatre autoritzacions, una per a cada nou mercat, i en cap cas s’atorgarà més d’una parada per mercat a una mateixa persona. La concessió serà per 15 anys.

Entre els mèrits que s’avaluaran per obtindre llicència per vendre es troba, entre altres: la proximitat del producte; la qualitat mediambiental; l’accés de joves i dones al sector agroalimentari; les característiques de qualitat del producte, com ara denominacions d’origen o que es tracte de varietats locals i tradicionals; l’economia social, o la integració de sectors de la població en situació o risc d’exclusió social i econòmica. D’acord amb les polítiques municipals d’inclusió i foment de l’emprenedoria, es reservarà fins a un 10 % de les autoritzacions a col·lectius desfavorits i a noves persones emprenedores.

La posada en marxa dels mercats de Castellar-L’Oliveral, Benimaclet, Pla del Remei i Malilla s’emmarca en l’Estratègia Agroalimentària Municipal ―aprovada per unanimitat en sessió plenària de 25 d’octubre de 2018― i l’Acord Marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context postcovid-19 ―aprovat en Ple extraordinari de 7 de juliol de 2020―. Tots dos textos recullen la instal·lació de punts de venda directa de productes agroalimentaris, “afavorint criteris de sostenibilitat, proximitat i inclusivitat, atenent també a la localització en espais d’afluència i complementarietat amb altres centres de comercialització agroalimentaris”.