La Regidora de Sanitat i Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot, Isabel Mª Mora, ha participat en aquests dies, al costat dels tècnics municipals de l’àrea i a les entitats que conformen l’espai, en la reunió que ha tingut lloc en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado de l’espai de participació Xarxa Salut. En la reunió també han sigut presents representants del Centre de Salut i els coordinadors de l’Hospital Arnau de Vilanova de l’àrea de salut mental.

En la reunió s’ha fet un repàs dels projectes que s’han desenvolupat en el municipi i que s’emmarquen dins del programa Xarxa Salut, com ara el d’envelliment actiu o el de dinamització juvenil. S’ha parlat també de la fase en la qual es troba el desenvolupament del programa en el municipi i de com s’estan complint els compromisos marcats en aquest.

Així mateix, els tècnics han presentat els projectes que es realitzaran en breu i que impliquen de manera directa, com no podia ser d’una altra manera, al teixit associatiu municipi i s’han recollit diferents propostes que s’estudiaran per a dinamitzar aquest espai de participació.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià