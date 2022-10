Noves incorporacions a la plantilla de la Policia Local d’Alginet

L’alcalde d’Alginet, Jose Vicente Alemany i el regidor de policia, Andrés Añon, van rebre, al saló de plens de l’Ajuntament, als nous agent que s’han incorporat a la plantilla de la policia local de la localitat.



Per diverses causes, la plantilla de la policia local d’Alginet s’havia quedat amb molt pocs agents en actiu. Davant aquesta situació, des del consistori es van posar en marxa els mecanismes necessaris per a resoldre aquesta problemàtica.

En un temps rècord es va constituir una borsa temporal per a cobrir llocs d’agents de policia local. Dels més de 250 agents que es van presentar al procediment d’oposició, 39 van aconseguir formar part de la borsa de treball d’Agents de Policia Local temporal.

Al mes de juliol es van incorporar 6 agents a la plantilla i ara, en octubre 3 més. Els membres de les forces i cossos de seguretat entren a formar part de la plantilla de manera interina.

Alemany, alcalde d’Alginet va agrair la seua dedicació al poble d’Alginet i els va demanar ser policia de proximitat i ajudar, en tota allò en què pogueren, als veïns i veïnes del poble