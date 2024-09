Noves jornades de donació de sang, a Burjassot, els dies 16 i 17 de setembre

El Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana no faltarà a la cita amb Burjassot, al setembre.

En dos noves jornades solidàries, la ciutadania podrà donar sang per a ajudar a les persones que es troben als hospitals valencians.

El dilluns 16 de setembre, hi haurà dos punts de donació de sang, a l’Ajuntament i al Centre de Salut del carrer Rubert i Villó, en horari de 17.00 a 20.30 hores, mentre que el dimarts 17 de setembre s’haurà d’acudir al Centre d’Especialitats, en el carrer Beniferri, s/n. En este cas, l’horari de la donació serà de 16.30 a 20.30 hores.

La sang és un element vital que no es pot fabricar i, per este motiu, cada mes, el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana es desplaça fins a Burjassot per a facilitar les donacions dels seus ciutadans i ciutadanes. Poden ser donants de sang totes les persones entre 18 i 65 anys que tinguen bon estat de salut i pesen més de 50 kg. Per a donar sang no és necessari acudir en dejú.