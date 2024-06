Continua el col·lapse a les estacions d’ITV valencianes davant la dificultat d’aconseguir cita prèvia i les llargues cues.

En els últims mesos, la Conselleria d’Indústria ha posat en marxa un pla de xoc que pretén pal·liar una situació agreujada amb l’arribada de la temporada estival.

Així, s’ha obert una bossa de contractació temporal de 250 inspectors i 30 administratius per cobrir baixes i vacances del personal de Sitval, i es contractaran també 90 treballadors fixes.

Mesures que des dels sindicats i les organitzacions de consumidors assenyalen com a insuficients per no resoldre el problema estructural, tot i valorar-les positivament de cara a la descongestió del servei.

Entre les últimes novetats, Indústria ha donat llum verda al projecte perquè la ciutadania puga passar la ITV sense demanar cita prèvia, atenent a la disponibilitat. A més, en l’última reunió del Consell d’Administració de Sitval s’ha adjudicat el nou sistema informàtic, ja que l’actual, segons Conselleria, està patint constants atacs informàtics. Així mateix, s’ha doblat el nombre d’operadors del call center. No obstant, la situació continua sent crítica i moltes persones es veuen fins i tot abocades a passar l’ITV en altres comunitats autònomes.

Un problema de personal que, des de Conselleria i Sitval, atribueixen a la mala praxi del govern del Botànic. Amb tot, s’espera que les noves incorporacions a la plantilla de les ITV valencianes es materialitzen prompte a les portes d’un estiu que s’espera registre el major pic d’activitat en la inspecció de vehicles.