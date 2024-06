Obert el termini per a participar en la I Biennal de Gravat  Manuel Boix

Obert el termini d’inscripció per a participar en la primera Biennal Internacional de gravat “Manuel Boix” de la localitat valenciana de l’Alcúdia

El concurs es realitzarà cada dos anys amb la finalitat, d’una banda, de reconéixer la labor de les persones artistes que es dediquen a l’art del gravat i de promocionar la seua pràctica. D’altra banda, els premis porten el nom, Manuel Boix, fill predilecte de l’Alcúdia, per a retre homenatge i reconeixement a la gran trajectòria professional d’este artista, difondre el seu coneixement i inspirar a les futures generacions.

El tema i la tècnica dels gravats són de lliure elecció, les obres hauran de tindre un format únic de 70 x 100 cm de mesura del paper, sent la mesura de la petjada lliure, dins d’estos límits. S’admetran com a màxim dos obres per autor/a i modalitat. Totes les obres han de ser gravats inèdits i no han hagut de ser editats ni numerats amb anterioritat.

Els premis inherents a este concurs es concediran en règim de concurrència competitiva, en funció dels criteris de valoració contemplats, previ estudi i valoració per part d’un jurat professional.

El jurat de la present edició està compost per prestigioses professionals com són Sara Vilar, Doctora en Belles Arts i professora del Departament d’Escultura de la Universitat Politècnica de València, Hortensia Mínguez García, doctora en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València i Especialista en Gravat i Sistemes d’estampació, i Susana Guerrero, doctora en Belles Arts i professora investigadora en la Facultat de Belles Arts de la Universitat Miguel Hernández i membre del Centre d’Investigació en Arts CIA de la UMH.

S’establixen dos Premis amb una dotació de 3.000 euros cadascun.

Un primer premi atorgat a la modalitat de Gravat Clàssic, entre els quals s’inclouen les tècniques de: aiguafort, litografia, xilografia, estampes fumades, gravats sobre metall o talla dolça o intaglio (gravats al buit), gravats al burí, gravat a punta seca, gravat al fum (a la manière noire), gravat a l’aigua fina (a la goma, al sucre), gravat sobre linolium. Així com la suma de les tècniques perfectament identificables.

Un segon primer premi designat a la innovació, lliure de tècnica i suports. El premi a la innovació precisarà d’una descripció de la tècnica o tècniques emprades.

S’editarà un catàleg amb les obres seleccionades i l’ajuntament de l’Alcúdia realitzarà una exposició de dos mesos de duració amb les obres seleccionades i guanyadores a la Sala de la Casa de Cultura de l’Alcúdia del 30 de novembre de 2024 al 10 de febrer del 2025.

Totes les dades d’interés es poden consultar en www.lalcudia.com i en www.mundoarti.com El termini de presentació de les obres serà fins al 30 de setembre de 2024 a les 23.00 hores, realitzant-se a través de la plataforma digital www.mundoarti.com,