Cinema a la Fresca arranca amb una de les pel·lícules més taquilleres

El parc natural del Túria ofereix una activitat per a tota la família entorn de la seua fauna

Quart de Poblet proposa per a l’agenda sociocultural activitats per a tota la família. D’una banda, el municipi està acollint durant tota la setmana el VIII Open Internacional d’Escacs. Fins al diumenge, més de 60 jugadors s’estan donen cita en la Sala d’actes de l’Ajuntament en un esdeveniment organitzat pel Club Escacs Quart. En aquesta prestigiosa trobada es repartiran més de 3.000 euros en premis, i, a més, també inclou un torneig Blitz (partides ràpides) i un altre en la innovadora modalitat 960 (en la qual sortegen la posició de les peces de la primera fila minuts abans de l’inici).

Les partides es poden veure en directe a través d’aquests enllaços: https://www.chess.com/es/events/2024-quart-open

https://lichess.org/…/8th-quart-de…/round-9/jU3PcEW1

El dissabte, el VIII Open començarà a les 16.30 hores, mentre que el diumenge serà a les 10.00 hores.

Una de les grans cites estiuenques serà aquest dissabte amb el cicle Cinema a la Fresca, que oferirà als veïns i veïnes el millor cinema familiar. La trobada s’estrena en gran amb “Barbie”, un gran èxit de taquilla i fenomen mundial. El llargmetratge es projectarà a les 22.00 hores, en la pista esportiva al costat de la Biblioteca Municipal Enric Valor. L’entrada és gratuïta i les portes s’obriran a les 21.30 hores, fins a completar aforament, que és limitat.

Quant a activitats mediambientals, el parc natural del Túria acull un seguiment de llúdries després de la nit de ratpenats de la setmana passada. En aquesta ocasió, la trobada serà el dissabte, 27 de juliol, a les 10.30 hores, i per a inscriure’s, cal enviar un email a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533.

I per a contribuir amb la cura del medi ambient, durant aquesta setmana l’ecoparc mòbil està instal·lat al carrer Trafalgar per a facilitar a la ciutadania el reciclatge correcte d’allò que ja no necessiten com a olis, bombetes, cables, xicotets electrodomèstics o roba vella. El dijous i el divendres l’horari és de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 19.00 hores, mentre que el dissabte és de 10.00 a 14.00 hores.

Per part seua, en el Barri del Crist es podrà gaudir de la pel·lícula “Black Adam”, el dijous 25, a partir de les 22.00 hores, al parc de l’Amistat.



Finalment, la piscina d’estiu és un espai on refrescar-se ara que estreny la calor i pugen les temperatures. L’horari de divendres a diumenge és d’11.00 a 20.00 hores, mentre que de dilluns a dijous és de 12.00 a 20.00 hores. Per part seua, la piscina del Barri del Crist està oberta d’11.30 a 18.30 hores per a ajudar a sufocar les altes temperatures.