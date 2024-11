Operatiu de cerca de desapareguts a Torrent

En la sessió del 7é CECOPAL de Torrent, s’ha informat que actualment estan fent tasques de cerca de desapareguts.

Un equip de 100 agents de la UME en la Curra, 50 policies de diferents punts d’Espanya, a més d’agents de policia nacional, 5 drons, gossos especialistes, dues excavadores, bombers i voluntaris especialistes.

El sector de cerca d’ahir va començar a l’església del Mas del Jutge. El dispositiu de rastreig de desapareguts utilitza també cambres tèrmiques per a detectar petjada de calor. Al carrer Teixidors, s’ha habilitat el punt de coordinació de hui, en total 3,5 quilòmetres de llarg i 800 d’ample en el punt més ampli. Es fan quadrícules, per zones revisades i se senyalitzen els vehicles revisats una vegada comprovat que no hi ha ningú a l’interior. A les zones de difícils accessos s’accedeix a peu, per equips de cerca. Els gossos de rastreig que en un principi van marcar posicions, només van detectar animals morts.