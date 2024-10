Operatiu d’Emergència a Alzira: Rescats i suport logístic sense treva per la DANA

La provincia de València ha despertat hui amb unes conseqüències desastroses a causa de la DANA, on les comarques de l’Horta Sud i la Ribera Alta han sigut greument afectades, amb carrers i cases anegades, persones atrapades i desaparegudes i decenes de carreteres tallades a causa de l’aigua.

Camioners atrapats quan es trobaven treballant han tingut que pasar la nit al seu propi vehicle, esperant noticies.

Es prou una ullada a vista de dron, per apreciar el desastre que ha deixat l’aigua.

A Alzira, des de les primeres hores del matí, l’heliport de bombers està treballant sense descans com a punt estratègic de repostatge i operacions per als helicòpters de la Diputació d’Alacant, la Regió de Múrcia, la Guàrdia Civil, la Diputació de València i el servei d’emergències 112 de la Generalitat Valenciana. Aquests mitjans aeris són fonamentals per atendre les emergències en les zones més afectades per les intenses pluges de la DANA, que han deixat el territori completament anegat i amb greus dificultats d’accés.

A més de proveir assistència logística als helicòpters, l’heliport és també el punt d’arribada de les persones rescatades de les àrees més afectades per les inundacions. Cada rescatat és traslladat amb immediatesa per Protecció Civil al Palau d’Esports d’Alzira, que s’ha habilitat com a centre d’acollida temporal. En aquest espai, els afectats poden accedir a llits, menjar calent, aigua i assistència bàsica per a fer front a les hores posteriors a l’evacuació.

Les autoritats locals han posat en marxa un dispositiu de coordinació amb els cossos de seguretat i d’emergències, i demanen a la població que evite els desplaçaments innecessaris per garantir la seguretat de tots els implicats en els rescats i evacuacions. Els equips continuen treballant sense pausa davant la previsió de pluges persistents durant els pròxims dies.