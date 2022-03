Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, a la Pobla Llarga

L’Ajuntament aprovarà a finals de més l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

L’ordenança serà aprovada en temps i forma al plenari del 31 de març de 2022A

Al proper plenari ordinari de març, l’Ajuntament de la Pobla Llarga presentarà la nova ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Aquesta aprovació arribarà al plenari en temps i forma per donar compliment a l’establert a la disposició transitòria única del Reial Decret Llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

A més a més, aprofitant la modificació que s’ha de dur a terme obligatòriament per imperatiu legal, aquesta corporació ha decidit actualitzar completament l’ordenança que es de l’any 1990, així com incorporar una bonificació en l’aplicació d’aquest impost per a les transmissions efectuades, per causa de mort, de la vivenda habitual del causant. Aquesta bonificació s’aplicarà als descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants, i en funció del valor cadastral del terreny objecte de la transmissió, que podrà ser fins el 75% de la quota íntegra de l’impost.

“Des de la Regidoria d’Hisenda entenen que aquelles persones que hereten dels seus pares un habitatge que era precisament, la seua vivenda habitual, han de tenir el recolzament de les administracions” comenta el Regidor d’Hisenda Ximo Vidal. “Amb aquesta acció el que pretenem és que la nostra localitat continue tenint vida en tots els barris i no deixar que certs punts del poble queden buits en aquelles cases més antigues per resultar poc atractives a les noves generacions” Afirma Vidal.

