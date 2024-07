Paiporta aprova una suspensió de llicències urbanístiques d’edificació, canvis d’ús i activitat per a usos turístics

L’ajuntament realitzarà un estudi per a analitzar la implantació d’aquests habitatges

Crearà un marc regulador, les últimes setmanes rep una multitud de consultes per a instal·lar apartaments en baixos comercials

L’Ajuntament de Paiporta suspèn la concessió de llicències per a la implantació de pisos turístics en la localitat. La suspensió per un any de la concessió de llicències és per a l’elaboració d’un estudi per a regular la instal·lació i l’ús d’aquest tipus d’immobles.

Les últimes setmanes s’ha incrementat de manera considerable les sol·licituds per a establir apartaments turístics. Així com canvis d’ús en els baixos comercials per a establir aquest tipus d’activitat i també destinar habitatges d’ús familiar a habitatge turístic.

Per aquest motiu, l’estudi que impulsarà l’ajuntament analitzarà de manera exhaustiva la possible problemàtica sorgida amb la implantació d’aquesta mena d’immobles. Així com la cerca d’un marc regulador per a establir una normativa per a la instal·lació i ús.

Volem plantejar una suspensió de llicències urbanístiques d’edificació

El Pla General aprovat en 1998 contempla de forma generalitzada l’ús terciari i hoteler sense que hi haja una ordenança que regula en concret aquests usos. Tal com està regulat en l’actualitat es poden implementar en immobles sense cap control de nombre d’establiments. Que pot comportar a una saturació dels mateixos.

A més es desconeix quines serien les conseqüències de convivència entre el veïnat i els usuaris dels apartaments per la seua saturació.

Segons Alejandro Sánchez, Regidor d’Urbanisme, Obres Públiques i Territori: “Volem plantejar una suspensió de llicències urbanístiques d’edificació. Canvis d’ús i activitat per un any amb la finalitat d’estudiar una regulació d’aquests usos i les zones en què es puguen implantar”.

La suspensió que planteja el consistori d’atorgament de llicències és una mesura cautelar. Amb la finalitat de poder estudiar la normativa aplicable i estudiar les possibles conseqüències que es poden donar al no tenir regulat aquesta activitat.

“La proximitat amb la ciutat de València, la bona comunicació pel metre i la suspensió d’aquestes llicències en la capital ha suposat que en menys d’un mes un gran increment de sol·licituds en el nostre municipi”. Afirma el regidor Alejandro Sánchez.