Paiporta avança en els treballs de recuperació del Barranc

Primera fase de neteja en marxa i pròximes actuacions

L’Ajuntament de Paiporta i els tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) han celebrat una reunió de coordinació per a planificar les següents fases del projecte de recuperació del Barranc. Amb la primera fase de neteja ja en marxa, es procedirà ara a les obres de reparació de murs i talussos, prioritàries per a garantir la seguretat i estabilitat d’esta àrea natural.

Compromís amb la protecció del patrimoni natural

Durant l’encontre, l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, va subratllar “la importància d’aquesta col·laboració per a preservar el patrimoni natural i garantir la tranquil·litat de les nostres veïnes i veïns”. Així mateix, el regidor d’Urbanisme, Alejandro Sánchez, va destacar que “l’únic edifici que passarà a titularitat de la CHX és una construcció municipal arrastrada per la riuada. La resta d’habitatges particulars als marges del Barranc no es veuran afectats”.

Treball conjunt per a la millora del municipi

L’Ajuntament manté una estreta col·laboració amb la CHX per a donar resposta a les necessitats del municipi i avançar en la conservació i millora de l’entorn natural del Barranc, garantint així la seua protecció i la seguretat de les infraestructures properes.