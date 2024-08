Paiporta declara TOLERÀNCIA ZERO amb les agressions sexuals

Paiporta implementa Tolerància Zero contra les agressions sexuals en les Festes de Sant Roc

Iniciativa de seguretat: Punts Violeta i informació sobre consum responsable durant les festes de Paiporta

La regidoria de Cultura s’ha reunit amb els responsables de les casetes de les Festes de Sant Roc per a repartir material i informació sobre consum responsable d’alcohol i prevenció d’agressions sexistes.

Des de l’àrea de Benestar Social i Igualtat de l’Ajuntament de Paiporta s’han preparat cartells i material que estaran visibles durant totes les festes. A més, s’instal·laran Punts Violeta i de la UPCCA (Unitat de Prevenció de Conductes Addictives) els dies 10, 11 i 13 en la rotonda del recinte firal durant les actuacions més multitudinàries. En els Punts Violeta es repartiran tapavasos especials entre els assistents per a evitar la submissió química i previndre agressions sexuals i violentes.

La regidora de Cultura, Esther Torrijos, l’intendent de la Policia Local, Manuel Ocaña, i els responsables municipals de l’organització de festes, els Punts Violeta i de la UPCCA es van reunir ahir amb els responsables de les casetes de festes per a repartir material informatiu i visual.

Per part seua, La Unitat de Prevenció de Conductes Addictives proporcionarà informació i assistència sobre el consum responsable d’alcohol i altres substàncies. Este servici és clau per a garantir que les festes es desenrotllen d’una manera saludable i segura per a tots els assistents. “El compromís del municipi és ferm en la lluita contra qualsevol forma de violència i en la promoció d’un ambient festiu segur i respectuós per a totes les persones” afirma la regidora de Cultura, Esther Torrijos.

La regidora d’Igualtat, Mª Jesús López, explica que “la prevenció és clau per a evitar les agressions sexistes i qualsevol forma de violència. Els Punts Violeta i el material que hem distribuït són ferramentes valuoses per a conscienciar i protegir les nostres ciutadanes i ciutadans. A més, la col·laboració de la policia local, la guàrdia civil i la policia nacional és fonamental i, per això, s’ha activat un protocol específic per a estos dies festius”.





