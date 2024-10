Paiporta implementa amb èxit l’innovador projecte PACITRÀNSIT per a la pacificació del trànsit i la millora ambiental

L’Ajuntament de Paiporta ha conclòs amb èxit el projecte PACITRÀNSIT, un ambiciós pla pilot destinat a pacificar el trànsit i reduir les emissions contaminants en el nucli urbà del municipi.

Amb aquesta iniciativa, el consistori ha fet un pas decisiu cap a la millora de la qualitat de l’aire i la seguretat viària, així com en la promoció d’una mobilitat més sostenible.

“PACITRÀNSIT ha destacat pel seu alt nivell d’innovació. Les cambres instal·lades compten amb intel·ligència artificial, que permet la detecció i seguiment de vehicles, persones i animals, a més de registrar incidents i oferir informació clau per a la presa de decisions. Aquests dispositius, en combinació amb sensors ambientals, permeten a l’Ajuntament tindre un control integral sobre l’impacte del trànsit a la ciutat i respondre ràpidament davant situacions crítiques” explica l’alcaldessa, Maribel Albalat. “Paiporta continua avançant cap a una ciutat més sostenible, segura i connectada, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i les estratègies de mobilitat intel·ligent” afig.

Amb l’èxit obtingut d’aquesta fase pilot, l’Ajuntament de Paiporta ja treballa en l’ampliació del projecte a altres zones del municipi. A més, es preveu la integració d’aquestes dades amb plataformes regionals per a coordinar polítiques de mobilitat a major escala, afirma la regidora d’Innovació, Mª Jesús López.

“Durant els primers mesos del projecte, es va realitzar una avaluació detallada de les àrees més afectades pel trànsit rodat, identificant aquelles amb major necessitat d’intervenció” explica la responsable del projecte de l’àrea d’Innovació de l’Ajuntament. Aquesta anàlisi va permetre traçar un mapa d’acció on es van prioritzar zones d’alt flux vehicular i elevats nivells de contaminació. La segona fase va contemplar la instal·lació de càmeres lectores de matrícules i sensors ambientals en punts estratègics del municipi.

“Aquestes cambres, equipades amb intel·ligència artificial, no sols identifiquen vehicles, sinó que també detecten el tipus de vehicle, la seua velocitat i si compleix amb la normativa, com l’ús de cinturons de seguretat o cascos, la qual cosa ajuda a millorar la seguretat de la població” apunta el regidor d’Interior, Vicent Ciscar. En una tercera fase, es va configurar el programari que gestiona el sistema de càmeres i sensors. Aquest programari permet a l’Ajuntament monitorar en temps real els fluxos de trànsit i la qualitat de l’aire, recopilant dades que són utilitzats per a prendre decisions sobre mobilitat i protecció ambiental. A més, s’han instal·lat panells informatius que ofereixen dades en temps real als ciutadans sobre la quantitat de vehicles, velocitat mitjana i nivells de contaminació, a més de missatges en cas d’alguna mena d’alarma.

Impacte ambiental i en la mobilitat

El principal objectiu del projecte PACITRÀNSIT ha sigut reduir les emissions contaminants derivades del trànsit rodat. La implementació d’aquest sistema ha contribuït a disminuir els nivells de diòxid de nitrogen (NO2), partícules en suspensió i soroll, millorant la qualitat de l’aire i la salut dels ciutadans. A més, la pacificació del trànsit, amb la priorització dels vianants i ciclistes, ha incrementat la seguretat als carrers, reduint la sinistralitat i fomentant l’ús de modes de transport sostenibles, com la bicicleta o els desplaçaments a peu.