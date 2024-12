Paiporta impulsa el comerç local després de la DANA“Ara més que mai”, una acció per a ajudar al comerç local de Paiporta

L’Ajuntament de Paiporta ha organitzat una activitat per a donar suport als comerços locals afectats per la recent DANA.

La iniciativa tindrà lloc a la Plaça Cervantes el pròxim 21 de desembre.

Sota el lema “Ara més que mai”, més de 20 negocis del municipi participaran en aquesta acció, que s’ha dissenyat per a ajudar-los a vendre els seus productes o serveis, una tasca que s’ha vist dificultada per les conseqüències de la DANA.

Des de les 10:00 del matí fins a les 17:30 de la vesprada, els assistents podran gaudir d’una ampla oferta comercial i activitats que convertiran l’esdeveniment en una cita imprescindible per a veïns i visitants. Cada comerç comptarà amb un espai personalitzat per a mostrar els seus productes o serveis, oferint una oportunitat única per a connectar amb la comunitat i recuperar part del perdut a causa de les inundacions.

A més, es duran a terme accions complementàries per a tots els públics, com ara:

Tallers de reciclatge i reducció de residus nadalencs .

. Zona infantil amb pintacares, contacontes i tallers creatius .

. Música en directe i photocall nadalenc per a immortalitzar moments especials.

Un dia per a donar suport i compartir

“Esta jornada no sols busca donar suport als comerços afectats per la DANA, sinó també enfortir els llaços entre els veïns i el xicotet comerç, peça clau de la nostra economia local. Convidem a tots a participar i demostrar que junts som més forts”, ha assenyalat el regidor de Comerç, José Antonio Redondo.

L’esdeveniment és gratuït i obert a tot el públic. Des de l’Ajuntament de Paiporta s’anima als veïns a assistir, consumir local i formar part d’esta iniciativa, que combina solidaritat, sostenibilitat i esperit nadalenc.

A més, s’organitzaran altres activitats nadalenques en diversos punts de Paiporta per a retornar l’esperit de Nadal al municipi.