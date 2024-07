L’Alcalde Juan Antonio Sagredo ha signat la provisió que dona llum verda a la confecció dels nous pressupostos municipals consolidant a Paterna com una de les ciutats de la Comunitat que abans comença a treballar en els comptes del pròxim exercici

El regidor d’Hisenda, Roberto Usina ha destacat que “el projecte econòmic i financer de l’Executiu socialista per a 2025 continua tenint com a eixos fonamentals la seguretat, la neteja i la creació d’ocupació, per a mantindre el lideratge econòmic de Paterna com a motor de creixement i generador d’ocupació”



L’Equip de govern socialista de Sagredo ha començat ja a preparar els comptes municipals amb les quals gestionaran la ciutat de Paterna durant el pròxim exercici 2025.

Així ho ha anunciat hui el regidor d’Hisenda, Roberto Usina després que l’Alcalde Juan Antonio Sagredo haja signat la provisió que dona llum verda a la confecció dels pressupostos del consistori paternero. “Un any més – ha destacat Usina – tornem a posicionar-nos com una de les primeres ciutats de la Comunitat Valenciana a posar-se a treballar en el projecte econòmic i financer que regirà la nostra ciutat durant l’any 2025”.

En aquest sentit, Usina ha avançat que “els nous pressupostos de l’Executiu socialista per a 2025 continuen tenint com a eixos fonamentals la seguretat, la neteja i la creació d’ocupació, per a continuar situant a Paterna com un dels principals motors econòmics de la nostra Comunitat i una de les ciutats amb més oportunitats per a prosperar”.

De la mateixa manera, el regidor ha recordat que “a més de continuar un any més amb Deute Zero, continuem apostant per inversions que milloren les nostres infraestructures i, per extensió, la qualitat de vida de tots els paterneros i paterneras, per continuar potenciant el nostre creixement i lideratge econòmic i per la igualtat d’oportunitats amb beques i ajudes”.