Ha estat organitzada pel Grup Coordinador de l’ECEMC i pel Grup de l’ECEMC de la Comunitat Valenciana, integrat pels hospitals de Requena, la Ribera (Alzira) i General d’Ontinyent

L’ECEMC és un programa d’investigació sobre les causes per les quals es produeixen defectes i malformacions congènites en nounats

Els defectes congènits es troben darrere del 90% de les anomenades malalties rares

Pediatres de tot Espanya es reuneixen, esta setmana, a València per a abordar els últims avanços en malformacions congènites. Serà en la 43a Reunió Anual de l’Estudi Col·laboratiu Espanyol en Malformacions Congènites (ECEMC) i el Curs d’Actualització sobre la Investigació dels Defectes Congènits, que se celebren del 10 al 12 de novembre, a l’Hotel Barceló de València.

Tots dos esdeveniments han estat organitzats pel Grup Coordinador de l’ECEMC i pel Grup de l’ECEMC de la Comunitat Valenciana, integrat pels hospitals de Requena, la Ribera (Alzira) i General d’Ontinyent.

Dependent de l’Instituto de Salud Carlos III, l’Estudi Col·laboratiu Espanyol en Malformacions Congènites és un programa d’investigació sobre les causes per les quals es produeixen els defectes i malformacions congènites, que s’observen en xiquets nounats. Este Estudi està integrat per 223 pediatres de 51 hospitals espanyols.

S’estima que de 3 a 4 xiquets de cada 100 presenten defectes congènits en el moment del naixement i que, sumats a aquells defectes congènits els quals es manifesten en els primers anys de vida, la freqüència de xiquets afectats pot arribar al 7%. Estos defectes congènits es troben darrere del 90% de les anomenades malalties rares.

Programa científic

L’obertura oficial de la Reunió serà a càrrec del Dr. Luis Carlos Blesa, president de l’Asociación Española de Pediatría (AEP), qui parlarà de “El valor de la col·laboració”.

Li seguiran diverses meses redones i tallers, en els quals s’abordaran aspectes com les causes prevenibles dels defectes congènits; la investigació de casos de malalties rares sense diagnòstic; el diagnòstic genètic a partir de les dades clíniques; la metodologia de la xarxa clínica de l’ECEMC, i la patologia fetal.

Així mateix, amb la participació de tots els assistents, es debatrà sobre els principals problemes que el professional sanitari es troba en la consulta pediàtrica davant el pacient amb defectes congènits, pel que respecta a la detecció precoç d’alteracions, el diagnòstic clínic la realització de proves complementàries, el diagnòstic molecular i la informació a la família i el seguiment del pacient.

La trobada finalitzarà dissabte que ve, 12 de novembre, amb una Classe Magistral a càrrec del Dr. Salvador Martínez Pérez, catedràtic d’Anatomia i Embriologia Humana de l’Institut de Neurociències d’Alacant (CSIC-UMH), qui parlarà sobre “El desenvolupament del sistema vascular i la immunitat innata en el Sistema Nerviós Central”.