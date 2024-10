Picassent acull el XIV Congrés Citrícola de l’Horta Sud

Picassent va acollir el passat 14 d’octubre una nova edició del congrés citrícola de l’Horta Sud

Organitzat pel grup Cajamar i l’Ajuntament de Picassent, el qual va concentrar durant tot el matí bona part del sector de la comarca i de la província especialitzat en la investigació, producció i comercialització de cítrics.

En l’acte inaugural l’alcaldessa de la localitat amfitriona, Conxa García, va destacar el congrés com a “principal punt de trobada que reunix cada dos anys a experts, empreses i agricultors per a compartir la situació del camp valencià”. Per la seua part el secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, va posat en valor els treballs de recerca i d’innovació que s’estan duent a terme en el sector citrícola valencià.

Quant a les taules d’experts, les intervencions van girar al voltant de la situació del sector en el panorama internacional i l’estat de les investigacions en la cerca de noves varietats de taronges i mandarines.

L’expert en citricultura Francisco Borrás, va abordar el paper del sector citrícola en el mercat estatunidenc, i com les investigacions valencianes van permetre fa 20 anys una important implantació de la mandarina als EUA.

L’altra temàtica que va centrar el congrés va ser donar a conéixer els diferents avanços en la investigació de varietats de mandarines i taronges, que en l’actualitat compta amb importants avanços i línies d’investigació tant en organismes públics com en l’empresa privada.