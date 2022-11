L’ajuntament de Picassent ha invertit més de 200.000 euros en millores al Poliesportiu municipal. Així, les instal·lacions esportives municipals encaren la temporada 2022-2023 amb la renovació i millora en diferents parts del recinte, tal i com ha declarat l’alcaldessa de la població, Conxa García, entre les que destaquen la gespa artificial d’alta qualitat instal·lada en diferents pistes com també actuacions en la piscina coberta.

García ha assegurat que és obligació de l’Ajuntament realitzar totes les actuacions de reparació i manteniment, per tal que els usuaris disposen d’unes instal·lacions esportives en perfectes condicions.

Pel que fa a la substitució de l’antic paviment, per un sòl 100% de polietilè, i segons informen des de l’Ajuntament, és cinc vegades de més duració que l’exigit per la normativa FIFA. Es tracta d’una gespa suau, no abrasiva, molt pareguda a l’herba natural, i amb molta resistència a l’arrancada. Un material idoni per a la pràctica del futbol en excel·lents condicions