La societat ha sol·licitat llicència per a la construcció de dos edificis amb 51 vivendes d’un i dos dormitoris i amb una superfície construïda entre 65 i 85 m²

Els dos immobles serviran per a reallotjar als propietaris dels blocs portuaris

Pla Cabanyal invertirà 10,5 milions en la construcció dels dos edificis previstos en la parcel·la situada als carrers Drassanes, Vicente Guillot, Tio Bola i Eugenia Viñes

La direcció de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar s’ha reunit amb les comunitats de propietaris dels blocs portuaris, amb l’associació veïnal i amb les administracions de les comunitats de residents per a presentar-los el projecte bàsic de construcció dels dos edificis de vivendes previstos en la parcel·la situada entre els carrers Drassanes, Vicente Guillot, Tio Bola i Eugenia Viñes. El projecte suposarà una inversió de 10,5 milions d’euros (concretament,10.511.270€), i, tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, “la societat ja ha presentat la corresponent sol·licitud de llicència perquè volem continuar impulsant un projecte molt necessari i reclamat per tots els veïns”.

L’edil ha recordat que en l’última reunió del Consell de Pla Cabanyal-Canyamelar, celebrada el passat 3 de juny, es va anunciar la reunió amb el veïnat per a presentar-los el projecte dels dos edificis que serviran per a reallotjar als propietaris dels blocs portuaris. “Complint amb eixe compromís, el gerent de la societat Pla Cabanyal ha explicat detalladament el projecte i els passos que realitzarà la societat a partir d’este moment”, ha subratllat el regidor d’Urbanisme.

Jardí central, vivendes adaptades i garatge subterrani

Després de rebre el projecte bàsic, el personal tècnic del Pla Cabanyal-Canyamelar ha revisat la documentació i ha sol·licitat a l’equip redactor algunes correccions i aportacions. Seguidament, la societat ha presentat la sol·licitud de llicència i, només siga concedida, començarà un termini de tres mesos per a la redacció del projecte d’execució de les obres d’edificació.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, ha assegurat que “este equip de govern està demostrant, des d’un primer moment i amb fets concrets, l’aposta decidida per solucionar projectes que han estat massa temps estancats en els despatxos dels antics regidors”.

L’UTE formada per les empreses Voluar Arquitectura i CeroArquitrectura ha presentat un projecte per als dos edificis, que suposa un total de 51 vivendes d’un i dos dormitoris, sobre una superfície construïda entre 65 i 85 m². Cal destacar que tres de les vivendes estaran adaptades per a persones amb discapacitat.

A més, es construirà un garatge subterrani que unirà els dos edificis. Comptarà amb 51 places d’aparcament, tres d’elles adaptades, i 51 trasters; i s’han habilitat 51 places per a aparcament de bicicletes en els baixos dels dos edificis.

Finalment, en el disseny presentat destaca una zona central enjardinada, que serà pública, amb una part central reservada per a arbratge de gran port. A més, s’inclou l’obertura d’un carrer per als vianants entre els carrers Drassanes i Eugenia Viñes.