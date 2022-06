Pla Especial Benimaclet

L’equip liderat per l’arquitecte José María Ezquiaga, premi nacional i europeu d’Urbanisme, redactarà el Pla Especial de Benimaclet

Tal com ha explicat la vicealcaldessa i delegada d’Urbanisme, Sandra Gómez, AUMSA aprovarà la setmana que ve l’adjudicació del projecte

El Consell d’Administració de l’empresa municipal AUMSA aprovarà la setmana que ve l’adjudicació de la redacció del Pla Especial de Benimaclet, Pla especial de l’àrea funcional número 18, des de la perspectiva d’“una mirada general i transversal de les necessitats, reptes i oportunitats que té el barri en el seu conjunt”. Així ho ha anunciat este dijous la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, qui ha avançat que el projecte serà adjudicat a l’equip professional Ezquiaga Arquitectura, Societat i Territori, SL, liderat per l’arquitecte i urbanista José María Ezquiaga.

Gómez ha explicat que l’objectiu del projecte ha sigut “fer un pla especial que puga abordar qüestions tan importants com la protecció del patrimoni històric i del centre històric del barri de Benimaclet; que puga atendre la protecció de tot el patrimoni agrícola, ja que este barri té encara molts elements patrimonials vinculats a l’agricultura; i que analitze i realitze una proposta de dotacions públiques i habitatge necessàries per al barri”.

“Per això és un pla especial –ha argumentat- perquè tindrà una part important de protecció del patrimoni del barri i, òbviament, resoldrà la famosa Zona Este”. La vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme ha explicat que “quan es dona la circumstància que queda pendent una part d’un barri per desenvolupar, com en este cas, s’ha d’atendre les necessitats i els reptes del barri en el seu conjunt”. L’àrea funcional del Pla és la delimitada pel propi barri (àrea número 18 segons el Pla especial de directrius de qualitat urbana), i queda definit per les avingudes del Primat Reig, d’Alfauir i de Catalunya, així com per la Ronda Nord, amb una superfície total de l’àmbit d’1.217.827 metres quadrats.

Un equip multidisciplinari

En el procés de licitació del projecte, AUMSA ha buscat un equip multidisciplinari constituït per especialistes en urbanisme, paisatge, patrimoni, cultura, arqueologia i història, així com per una persona experta en Dret i especialista en urbanisme. “I finalment –ha anunciat Sandra Gómez- el contracte s’adjudicarà a l’equip Ezquiaga Arquitectura, Societat i Territori, SL, liderat per l’arquitecte i urbanista José María Ezquiaga, que conjumina la col·laboració de diversos despatxos d’arquitectes valencians”.

Ezquiaga és doctor arquitecte, Premi extraordinari de doctorat, llicenciat en Sociologia i Ciències Polítiques, i un professional molt vinculat a desenvolupaments urbanístics, ha detallat la vicealcaldessa i regidora d’Urbanisme. És Premi Nacional d’Urbanisme i Premi Europeu d’Urbanisme i té experiència en la gestió pública, ja que ha tingut responsabilitats com a director general de planejament i director de planificació urbanística. Així mateix, el seu currículum inclou també experiència internacional, atés que ha participat en diferents projectes europeus i en programes d’assessorament a Sud-amèrica. Ha tingut també càrrecs de govern en el Col·legi Oficial d’Arquitectes.

El pressupost total del projecte és de 229.000 € i el termini previst, de 12 mesos. Gómez ha desglossat el calendari, que arrancarà amb un termini de 6 setmanes per a elaborar el document d’anàlisi preliminar; després es preveu un segon termini de 3 mesos per a fer l’avaluació ambiental; altres 3 setmanes més per a realitzar el document de síntesi i avaluació del resultat de les fases de consulta i participació; una següent fase de 4 mesos, que és la fase urbanística en si, la fase preliminar del pla global amb un informe sobre al·legacions presentades en el tràmit disposició pública, de 3 setmanes. I després es procedirà a la redacció del document adaptat després de l’exposició pública d’un mes de duració, per a passar a la presentació del document definitiu, que es calcula en un mes més.

Fer de l’espai públic un eix vertebrador horta-barri

El Pla es regirà pels mateixos paràmetres del Pla General d’Ordenació Urbana, PGOU, de València. Tal com ha explicat Gómez, haurà de revisar l’ordenació de tot el barri de Benimaclet d’acord amb els objectius marcats des de l’Ajuntament, “el primer dels quals serà fer de l’espai públic un eix vertebrador que vincule i integre el barri amb l’horta. En segon lloc, es planteja el concepte de ciutat compacta, sense buits urbans i amb equilibri entre la població i els servicis públics des del plantejament de Ciutat de 15 minuts; i també es busca un sistema equilibrat d’equipaments públics, tenint en compte la proximitat a l’habitatge i facilitant l’accessibilitat a tota la població del barri.

Quant a la mobilitat, l’objectiu és dissenyar una ciutat a escala de vianant mitjançant la jerarquització del trànsit, la reserva d’aparcament, i la connectivitat del barri amb la xarxa de carril bici i transport públic de tota la ciutat. En matèria de sostenibilitat, es planteja que totes les mesures que s’implanten minimitzen els efectes del canvi climàtic, amb una gestió responsable dels recursos naturals. També s’inclou garantir el dret a l’habitatge assequible i adequat, mitjançant una oferta de tipologia diversa i distribuïda de manera equilibrada; i fomentar la rehabilitació de l’actual parc d’habitatges del barri. Finalment, el pla haurà de potenciar els valors d’identitat social, cultural i patrimonial de Benimaclet, i òbviament, integrar la perspectiva de gènere en tots els vessants”.

La vicealcaldessa i regidora Sandra Gómez ha manifestat la seua satisfacció “perquè estem convençuts que, atesa la qualitat i l’experiència de l’equip liderat per Ezquiaga, tindrem prompte una solució important al problema urbanístic que té hui el barri”.