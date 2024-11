Planas anuncia que a partir de demà estarà operatiu un telèfon gratuït d’informació per a atendreafectats per la dana

Luis Planas anuncia que a partir de demà estarà operatiu un telèfon gratuït d’informació per a atendre els agricultors i ramaders afectats per la dana

El telèfon 900 925 782 estarà operatiu els set dies de la setmana

Recorda que el Govern ha posat en marxa mesures per valor de 444,5 milions d’euros perquè el sector agrari, que ha sigut colpejat durament per les inundacions, recupere com més prompte millor la normalitat

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha anunciat aquesta vesprada al Senat que a partir de demà, 20 de novembre, estarà operatiu el telèfon gratuït de 900 925 782, perquè els agricultors i ramaders afectats per la dana puguen recaptar informació de les ajudes i de les diferents mesures de suport a les quals poden optar. El telèfon funcionarà els set dies de la setmana.

El ministre Planas ha reiterat la voluntat del Govern d’impulsar les mesures que siguen necessàries perquè el sector agrari, que ha sigut colpejat durament per les recents inundacions i riuades, recupere com més prompte millor la normalitat. Per a això, el Pla de Resposta Immediata, Reconstrucció i Rellançament enfront dels danys causats per la dana es constitueix com un autèntic escut social per a ajudar les persones i a recuperar el teixit productiu de les zones afectades.

En aquest marc, el Govern ha posat en marxa mesures específiques per al sector agrari per valor de 444,5 milions d’euros, dels quals 200 milions corresponen a ajudes directes, que els afectats rebran directament en els seus comptes, si necessitat de sol·licitud prèvia. A més, el Govern destinarà 170 milions d’euros a reparar i arreglar les infraestructures com a camins o xarxes de regadiu i les explotacions danyades, i 10 milions d’euros en ajudes per a reposar la maquinària agrícola.

Altres 60 milions d’euros finançaran la línia de préstecs DANA/ICO-MAPA SAECA, que està previst llançar el mes de desembre, perquè les entitats financeres la puguen oferir a principis del pròxim any. Així mateix, 4,5 milions d’euros facilitaran el desenvolupament d’actuacions, sobre el terreny, per a garantir el proveïment d’aliments.

Aquest paquet de mesures busca accelerar la normalització econòmica i social de les zones afectades, facilitar el rellançament de les explotacions agràries i fer costat al comerç alimentari de proximitat.