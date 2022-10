Mestres, esportistes, metgesses, empresàries, polítiques, nombroses professionals amb diferents històries però, totes amb un nexe en comú, la lluita i el treball per impulsar la igualtat als seus municipis, defensar l’associacionisme i potenciar l’emprenedoria.

Esta segona edició dels guardons FEM QUE LES DONES COMPTEN també pretén reconèixer la trajectòria professional i personal d’estes dones provinents d’una trentena de municipis

Dones que s’han entregat a diferents àmbits dels seus municipis, a la política, cultura, investigació, a l’ensenyança…

Un reconeixement per eixes tasques tan avançades que hi havia de fer en moments en els quals l’emprenedoria femenina no era habitual, i en sectors com el de l’agricultura, clarament masculinitzats

Els premis convocats per l’àrea d’Igualtat de la Diputació de València, amb la col·laboració de Fademur, la Federació d’Associacions de Dones Rurals han sigut entregats al Centre Cultural la Beneficiència