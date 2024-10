La Casa de Cultura de Sueca acollirà el proper dijous 31 d’octubre, vespra de Tots Sants, a les 19.30h, la presentació del llibre Els tres cementeris de Sueca. Construcció, història i trasllats, una obra d’Enric Alforja Carbonell i Aida Ferri Riera, publicada per Edicions 96 en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca.

Aquest llibre ofereix un complet estudi històric sobre els espais de soterrament de Sueca, abordant la simbologia, la història i l’evolució urbanística d’aquests cementeris. A partir d’una rigorosa documentació, els autors ens expliquen la transformació de la ubicació i concepció dels cementeris locals, des del que es trobava a l’entorn de l’església de Sant Pere Apòstol fins als emplaçaments posteriors a la Pedra de Montó i la Raconada, on s’ubica l’actual cementeri.

Enric Alforja i Aida Ferri descriuen com els cementeris, a més d’una funció sanitària, han representat l’últim escenari de l’organització social de l’època. Així, tombes, panteons i nínxols narren les jerarquies i relacions socials del moment, tal com ho fan els carrers i les places d’una ciutat. Els espais de soterrament també reflecteixen els episodis històrics més traumàtics, com la Guerra Civil, i la transformació en la forma de comprendre’ls, de ser espais amagats a llocs estudiats i dignificats com a símbols de memòria i reparació històrica.

Els autors han dedicat també un apartat a l’estudi artístic de làpides i panteons, un patrimoni històric que arreplega l’evolució de l’art funerari des del segle XIX fins a l’actualitat. A través d’una àmplia selecció d’imatges, el llibre s’endinsa en la simbologia funerària del cementeri de Sueca, convidant els lectors a desxifrar i valorar aquest espai com a patrimoni cultural i lloc de reflexió.

Sobre els autors

Enric Alforja Carbonell (Sueca, 1974), és llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat de València i ha ampliat la seua formació en biblioteconomia i documentació. Actualment és tècnic documental de l’Espai Joan Fuster, ha publicat articles sobre Joan Fuster i temàtiques locals.

Aida Ferri Riera (Sueca, 1991), graduada en Història i Història de l’Art per la Universitat de València, és doctoranda i investigadora de l’IVEMIR-UCV. Ha centrat les seues investigacions en aspectes com el simbolisme vegetal i la història de Sueca.

Aquest llibre s’apunta com una referència indispensable per a aquelles persones interessades en la història de Sueca i en la reinterpretació dels espais de memòria, oferint una perspectiva única sobre la relació entre vida, mort i patrimoni cultural.