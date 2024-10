Presentada la XX edició de Cinc Segles de Música a l’Eliana

El festival, que ha acostat la música culta al gran públic durant dues dècades, oferirà 8 concerts entre el 27 d’octubre, amb l’òpera La Traviata i el 28 de juny de 2025.

El festival Cinc Segles de Música a l’Eliana compleix 20 anys en la temporada que està a punt de començar.

El certamen ha complit durant aquestes dues dècades l’objectiu d’acostar la música culta al gran públic de l’Eliana, oferint concerts d’artistes de primera línia com Jordi Savall, Ensemble Organum o Raimon. Tot un recorregut des de la música antiga fins als nostres dies sense obviar gèneres com el jazz o detenint-se en la difusió de la música escrita per a instruments concrets.



Cinc Segles arrancarà el diumenge 27 amb la representació de l’òpera La Traviata, de Giuseppe Verdi, obra de sobres coneguda pels aficionats al gènere. Camerata Lírica serà companyia i orquestra que acompanyaran a la soprano Rosa Gomariz i el tenor Pablo Sánchez com a protagonistes. Serà a les 19.30 hores a l’Auditori Municipal i les entrades estan disponibles en la web elientrada.es, a un preu totalment assequible per a tractar-se d’òpera.



Des d’ací fins al concert de clausura, que tindrà lloc el 28 de juny, el festival oferirà un total de 8 concerts a raó d’un cada mes, excepte al desembre. Els escenaris seran els habituals depenent del tipus de música que s’oferisca, és a dir, l’Auditori, l’església i la Casa de la Música, i els repertoris abastaran diferents èpoques arribant a superar la trentena de compositors distints les obres dels quals seran presents al llarg de la temporada.



L’alcalde Salva Torrent ha posat en valor la trajectòria del festival i el treball del seu director artístic Vicente Roncero, havent-se complit l’objectiu al llarg dels anys de la difusió i promoció de la música de qualitat executada per artistes de qualitat, escapant-se als estereotips habituals en la resta de certàmens d’aquesta índole.