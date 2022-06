Alaquàs inicia el nou exercici faller de manera oficial

El Castell d’Alaquàs va acollir el passat diumenge 19 de juny l’acte oficial de Proclamació de les Falleres Majors per a l’any 2023 organitzat per Junta Local Fallera d’Alaquàs. Vera Martínez Silla i Carolina Sanchis Mengod van ser proclamades com a les màximes representants per al nou exercici faller que amb aquest acte s’enceta de manera oficial.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, junt amb el Regidor de Falles, Álex Ramos, va ser l’encarregat de proclamar oficialment a les Falleres Majors en un acte en el qual va estar present una representació de totes les comissions falleres del municipi. En el seu discurs va felicitar públicament les noves representats i va agrair els seu compromís per les falles d’Alaquàs.

A continuació, les màximes representants falleres van pronunciar un discurs de benvinguda i agraïment a tot el món faller d’Alaquàs en el qual van mostrar el seu sentiment d’orgull per representar Alaquàs.