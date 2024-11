Prop de 1.200 persones es donen cita en la RunCàncer 2024 de l’Eliana

La localitat celebra la desena edició de l’esdeveniment solidari, recaptant 5.814 euros per a la investigació del càncer.

Un total de 1.162 persones van participar aquest passat diumenge en la desena edició de la marxa solidària RunCàncer a l’Eliana, organitzada per l’Associació Espanyola Contra el Càncer a València (AECC).

L’esdeveniment va aconseguir recaptar 5.814 euros gràcies a la venda de dorsals, que seran destinats íntegrament a projectes d’investigació contra aquesta malaltia. A aquesta xifra, cal afegir-hi el recaptat en concepte de venda de samarretes i fila 0.

L’eixida va tindre lloc a les 11 del matí des de la plaça del País Valencià, on els participants van recórrer 5 quilòmetres pels carrers de l’Eliana en un ambient molt familiar, però menys festiu de l’habitual. Veïns i veïnes de totes les edats, acompanyats alguns fins i tot per les seues mascotes, van tornar a unir-se en aquest esdeveniment que busca fomentar l’activitat física i els hàbits saludables com a eines per a previndre el càncer.

En aquesta ocasió, i com a gest de respecte per les víctimes de la recent DANA que va afectar diverses localitats, es va guardar un minut de silenci abans de l’eixida i no es va dur a terme la tradicional rifa posterior a l’esdeveniment.

L’alcalde, Salva Torrent, juntament amb els edils de l’equip de govern i membres de la Corporació Municipal, va destacar la importància de la solidaritat i la implicació de la ciutadania i de l’associació local en aquesta desena edició. “L’Eliana es consolida com un referent en esport i compromís social, demostrant, una vegada més, la seua capacitat per a unir esforços en benefici d’una causa tan important com és la lluita contra el càncer”, va assenyalar Torrent.