Prop de 150 escolars del CEIP Sant Joan de Ribera visitaran a l’octubre la Biblioteca Infantil

10 octubre 2024|Burjassot

A l’octubre, hi haurà moltíssima activitat a les Biblioteques Municipals que, a les seues animacions lectores pensades per a tota la família, s’unirà la visita de l’alumnat més menut del municipi a la Biblioteca Infantil. Unes visites demandades pels centres escolars en les quals les xiquetes i xiquets descobreixen què és una biblioteca, com funciona o la quantitat d’activitats que es desenvolupen allí.

Concretament, a l’octubre, el protagonisme serà de l’alumnat del CEIP Sant Joan de Ribera de Burjassot. Prop de 150 escolars del centre visitaran la Biblioteca Infantil en diferents matins per a, amb això, començar a crear també el seu hàbit lector.

Les visites tindran lloc els dies 11, amb l’alumnat de 2n de primària; el 15, amb la visita de 1r de primària, el 24, amb 4t de primària i el 25 que tancarà les visites el grup de 3r de primària.