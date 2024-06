L’alcalde va traslladar els col·legis electorals de Blasco Ibáñez i la Casa de la Música al centre Polivalent

La ciutadania censada allí va donar l’esquena a la participació davant la llunyania del seu nou col·legi electoral.

L’excusa va ser la calor. Cert és que les instal·lacions de Blasco Ibáñez i de la Casa de la Música no estan condicionades per a suportar les altes temperatures. No obstant això, no és menys cert que hi havia mil solucions més que allunyar les urnes de la ciutadania dels barris perifèrics.

Les xifres ens diuen que en les eleccions europees del passat 9 de juny, un 27, 8% dels veïns que abans votaven a la Casa de la Música i un 25% dels veïns que abans votaven en Blasco Ibáñez, no van anar a votar. Mentre que en altres col·legis aquestes xifres tan altes no es donen. Per exemple, a l’Ajuntament només va baixar un 9,40% la participació o un 18,89% a la Biblioteca.

Si la comparativa la fem respecte a les últimes eleccions locals, aquests dos col·legis bandejats sumen les majors xifres de desafecció, un 24,85% en el cas de la Casa de la Música i un 22,08% en Blasco Ibáñez. Curiosament, els col·legis electorals traslladats són aquells en els quals els partits progressistes solen albergar major nombre de vots en cada taula.

En paraules de la portaveu socialista, Marta Trenzano: “sabem que les eleccions europees són les que alberguen una participació menor, no sols a Algemesí, sinó en tota Espanya. Però ací no estem parlant d’això. Estem parlant que aquells barris en els quals la participació més ha baixat respecte als altres, són aquells en els quals les urnes van ser allunyades de la ciutadania”.

Trenzano assegura que “l’Ajuntament va posar un autobús sol al matí per a acostar als veïns, però si aquesta serà la tònica, amb els 650 euros que va costar eixe servei de bus, tenint en compte que hi ha 3 o 4 convocatòries electorals en una legislatura, es podria anar condicionant els col·legis de Blasco Ibáñez i de la Casa de la Música amb aire. A més, d’aquesta manera, l’alumnat i el professorat d’aquests centres els podrien gaudir durant tot el curs”.



La portaveu socialista ha conclòs: “instem l’alcalde que reconsidere aquesta decisió per a futures convocatòries. Està àmpliament demostrat que la gent participa més si té les urnes a prop. La democràcia cal cuidar-la i això passa per facilitar l’exercici del vot a la ciutadania. Ningú hauria d’haver d’esperar a un autobús per a anar a votar. I menys aquelles persones que, per la seua situació física, tenen dificultats de mobilitat”.