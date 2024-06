La tradicional Pujà Infantil tanca els actes de la Passejà d’enguany.

Els xiquets i les xiquetes retornaran el divendres el camina de Sant Onofre a l’ermita.

El recorregut partirà des de l’Església de la Puríssima Concepció a les 21.00 hores i anirà acompanyat de foc i pirotècnia, com és tradició

D’altra banda, el municipi continua immers en la celebració del Mes de l’Esport amb multitud de tornejos i activitats. El dissabte 15 de juny serà molt intens. Durant tot el dia, se celebraran partits del Màster de Frontenis en els frontons municipals mentre que de 9.00 a 12.00 del matí es realitzarà el torneig de tenis en la pista del col·legi Vaig moldre d’Animeta. El pavelló cobert acull la cinquena edició del Pressing Quart mentre que el Cross Training Circuit serà a les 9.30 en el poliesportiu.

I, com no, un any més se celebrarà el Triatló Inclusiu, a càrrec del Club Tri-Tortugues, amb el qual es pretén visibilitzar l’esport adaptat. La cita serà el diumenge a les 9.00 hores en el poliesportiu.

Per als amants de L‘Escola de Teatre ha programat dues sessions amb motiu de fi de curs.rutes, el diumenge a les 9.00 poden participar en la marxa nòrdica que eixirà del poliesportiu i durarà tres hores i mitja.

L’Escola de Teatre ha programat dues sessions amb motiu de fi de curs



A Quart de Poblet mai falta la cultura. L‘Escola de Teatre ha programat dues sessions amb motiu de fi de curs. La primera serà el divendres, a les 20.00 hores, en El Casino, amb l’obra “Blanco trencat”, a càrrec del Grup d’Especialització. La segona funció serà el dissabte, a les 19.00 hores, també en El Casino. En aquesta ocasió, el grup de majors oferirà l’obra “Per a tota la vida?”

Una altra activitat que acomiada curs és Quart de Nit, la sessió d’oci saludable per a joves d’entre 13 i 30 anys. En aquesta ocasió, inclou un sopar de “sobaquillo”, batucada, jocs, un torneig de ping-pong i tallers. Com és habitual, es realitzarà el divendres, a partir de les 21.30 hores, en el col·legi María Moliner.

La nota musical la posarà aquest cap de setmana la Escola Coral Veus Ajuntes, que, amb motiu del seu 40 aniversari, estrenarà la cantata”Tempo”, de David Barberà i KikeLlorca. Per a això, uniran les seues veus les corals Menudalla, Cavatina, Gallarda, Virelai, Cor de Cambra Ad libitum i Rondó. L’esdeveniment serà el diumenge, a les 19.00 hores, a l’auditori Vaig moldre de Vila. A més, l’Amistat haorgnaizado un Festival d’Orquestres, el divendres a les 20.00 hores, a l’auditori. En el mateix escenari actuarà la Banda Juvenil el dissabte, a les 19. Per part seua, la Banda i l’Orquestra Juvenil de la Va unir actuaran el dissabte a l’auditori a les 12.00 hores.

Activitats mediambientals al parc natural del Túria

Quant a activitats mediambientals al parc natural del Túria, aquest dissabte, a les 10.30 hores, es realitzarà passeig interpretatiu pel riu. Per a inscriure’s, cal enviar un email a participa@limne.org o trucar al telèfon 654076533. Així mateix, l’Associació d’Agricultura Ecològica l’Animetaofrece una ruta pels arbres singulars del municipi, el dissabte, a partir de les 9.30 hores, des del parc de San Onofre.

La ruta turística d’aquesta setmana serà “Quart de Poblet, d’ahir a hui”, que donarà a conéixer els edificis històrics. El recorregut partirà des de la Casa de la Cultura, el divendres, a les 18.30 h, i per a inscriure’s cal trucar al telèfon 961547597 o enviar un email a turisme@quartdepoblet.org.

Finalment, la piscina d’estiu ofereix un espai on relaxar-se i refrescar-se. L’horari de divendres a diumenge és d’11.00 a 20.00 hores, mentre que de dilluns a dijous és de 12.00 a 20.00 hores. Cal destacar que les tarifes s’han mantingut i que per a les persones posseïdores de la Targeta Pensionista, Targeta Ciutadana Daurada i Targeta Sanitària Daurada de Quart de Poblet i menors de tres anys l’accés és gratuït. La venda anticipada de tíquets ja es pot efectuar en l’enllaç de Aqquart.

Així mateix, la piscina del Barri del Crist obri hui les seues portes a partir de les 13.30 hores. L’horari és de 13.30 a 18.30 hores fins al 21 de juny. Posteriorment, del 22 de juny al 31 de juliol obrirà un poc abans, d’11.30 fins a les 18.30 hores.