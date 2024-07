La projecció serà el dissabte 27 de juliol, a les 22.00 hores, en la pista al costat de la biblioteca

L’Ajuntament programa pel·lícules per a tota la família cada dissabte de manera gratuïta

Quart de Poblet acull, un any més, el cicle Cinema a la fresca, amb una selecció de pel·lícules per a gaudir amb tota la família. Es tracta d’una iniciativa de l’àrea de Cultura. La qual ofereix una opció d’oci i cultura a l’aire lliure per a amenitzar les nits d’estiu.

Aquesta proposta arranca el dissabte 27 de juliol amb una completa programació per a tots públics. En una ubicació cèntrica: la pista esportiva al costat de la biblioteca municipal.

Aquesta activitat ha comptat amb una gran acceptació en les edicions anteriors. Per la qual cosa el consistori ha apostat per donar continuïtat a aquest clàssic de l’estiu.

Les pel·lícules es projectaran els dissabtes, a partir de les 22.00 hores, encara que les portes s’obriran a les 21.30 hores fins a completar aforament. Cal recordar que l’entrada és gratuïta.

El cicle comença amb un dels grans fenòmens cinematogràfics de l’últim any: “Barbie”, una pel·lícula avalada per públic i crítica, divertida i amb consciència feminista. El món idíl·lic d’aquesta famosa nina comença a enfonsar-se quan Barbie es fa preguntes i cerca les respostes en el món real.

Per al dissabte 3 d’agost s’ha programat “The Flaix”, una aventura de ciència-ficció que planteja la paradoxa dels viatges en el temps i les seues repercussions. Barry, un jove científic aconseguit per un raig que li ha donat el superpoder de la velocitat. En aquest nou lliurament utilitza aquest poder per a intentar salvar a la seua mare, però la cosa no és tan fàcil i tot s’acaba complicant-se cada vegada més.

En la programació també hi ha buit per al cinema espanyol. Així, el dissabte 10 d’agost es projectarà el film “Te estic estimant bojament”, que conta la història d’una mare d’un jove homosexual que s’involucra en els moviments socials pels drets del col·lectiu LGTBIQ+ de l’Espanya dels anys 70.

El 17 d’agost s’oferirà un altre llargmetratge espanyol, aquesta vegada protagonitzat per Leo Harlem, qui farà passar al públic una nit d’allò més divertida. En “Com a déu mana”, el còmic interpreta a un funcionari reaccionari i intolerant, qui, amb els esdeveniments que li van passant, s’adona que ha d’acceptar a les persones tal com són, i que el món s’ha de moure per l’amor i la solidaritat.

El fermall d’or al cicle els posarà el cinema d’animació amb “Súper Mario Bros, la pel·lícula”, el 24 d’agost. Els mítics Mario i Luigi arriben a un món màgic on viuen diferents aventures amb els personatges habituals d’aquesta famosa saga de videojocs.