Más de 80 persones s’inscriuen en aquesta iniciativa on persones voluntàries ensenyen de manera gratuïta i divertida a parlar en valencià

En tota la Comunitat mai s’havien apuntat tantes persones a aquest programa realitzat conjuntament amb Escola Valenciana

Quart de Poblet ha batut el rècord de participació de tota la Comunitat en el programa Voluntariat pel Valencià. Huitanta persones s’han inscrit en aquesta iniciativa on persones voluntàries ensenyen de manera gratuïta i divertida a parlar en valencià.

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea de Normalització lingüística que dirigeix Cristina Mora, al costat de Escola valenciana han posat en marxa, un any més, aquest projecte gratuït de dos mesos i mig de duració.

El consistori coordina els grups que s’han format i facilita tot el material de suport necessari que inclou, entre altres, els llibres “Contes per al teu”, “10 de dons” i un quadern amb diferents propostes per a parlar i practicar l’idioma. El material es va entregar ahir en la Sala d’actes de l’Ajuntament on es van poder conéixer tots els participants. S’han format quatre grups. El primer d’ells està integrat pel Grup de conversa de persones majors. Un segon grup està format per professors i alumnat de l’Escola Oficial d’Idiomes. Els i les assistents del curs A1 i A2 de valencià impartit per l’àrea de Normalització Lingüística constitueix un tercer mentre que la ciutadania inscrita a través d’internet es reunirà en un quart grup.

Els voluntaris i voluntàries dediquen una hora a la setmana a altres persones que volen llançar-se a parlar, millorar o aprendre la llengua autòctona. L’objectiu és acostar aquesta iniciativa a tothom: des d’estudiants a persones jubilades, passant per mestresses de casa, col·lectius i associacions.

Amb aquesta dinàmica es busca practicar el valencià en situacions reals, fora de les aules, per a aprendre a desembolicar-se en contextos quotidians com comprar en un comerç, esmorzar en un bar o realitzar activitats culturals. D’aquesta manera, s’acaba amb les possibles inseguretats que provoca la utilització d’un nou idioma.

Gràcies al “Voluntariat pel Valencià”, més de 23.300 persones en tota la Comunitat han compartit experiències, s’han creat amistats i, com no, s’ha aprés a parlar en valencià.

En la sala d’actes els membres del Voluntariat pel valencià van poder contemplar una exposició sobre l’obra literària del contacontes Llorenç Giménez mort recentment.

Aquesta iniciativa se suma a altres empreses per la regidoria de Normalitazció lingüística com els grups de conversa en valencià per a persones majors.

