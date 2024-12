Quart de Poblet destina 4,4 milions d’euros a la DANA en els Pressupostos de 2025, els majors de la seua història amb 40,7 milions d’euros

Pressupost més alt fins ara amb deute zero per quart any consecutiu

Cristina Mora: “Aquestes comptes es modificaran tantes vegades com siga necessari per a cobrir les necessitats derivades de la DANA”

Cada ciutadà aporta 380 euros, mentre la inversió per habitant és de quasi 1.600 euros

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha aprovat en ple els Pressupostos per a 2025, que ascendeixen a 40.699.000 euros, un augment del 9,35% respecte a l’exercici actual, i es converteixen en els comptes més elevats de la seua història.

Els comptes han rebut el suport dels grups municipals de PSPV i Compromís, mentre que els grups de l’oposició (PP, Vox i Quart entre Totes) han votat en contra.

Durant la seua intervenció, l’alcaldessa Cristina Mora ha subratllat que:

“Aquest equip de govern té molt clar que els Pressupostos es modificaran les vegades necessàries per a cobrir les necessitats derivades de la DANA”.

Pressupost per habitant i fiscalitat

Amb una inversió de 1.590 euros per habitant, Quart de Poblet se situa entre les ciutats amb major inversió per ciutadà a Espanya, mentre que la pressió fiscal es manté en 380 euros per habitant. Això significa que cada veí aporta 380 euros i rep 1.590 euros en inversions i serveis.

Malgrat aquest augment, els impostos municipals romanen congelats per quinzé any consecutiu, i el municipi continua amb un deute financer zero, consolidat durant els últims quatre anys.

Distribució del Pressupost

Béns i serveis (Capítol II) :

És la partida més gran, amb el 41,5% del pressupost , destinada a: Neteja i desinfecció d’edificis, espais i vies públiques. Manteniment de parcs, jardins i subministrament energètic. Impuls a les energies renovables.

Deportes i salut:

Es destina un increment significatiu al manteniment i millora d’activitats i esdeveniments esportius, com a part de la política que prioritza el benestar i la salut de la ciutadania.

Espais públics:

Es reserven 16.800.000 euros per a crear una ciutat amb espais més saludables, sostenibles i accessibles.

Gasto en personal:

Supera els 14.600.000 euros , un increment del 3,9% , representant el 36% del pressupost total .

Despeses socials i projectes europeus:

Continuen sent prioritaris, amb iniciatives centrades en la joventut, la memòria democràtica, els drets humans i la sostenibilitat.

Subvencions i col·laboracions

Es mantenen les subvencions a institucions sense ànim de lucre .

. Es destinen 140.000 euros a la Mancomunitat del Barri del Crist.

Estabilitat i sostenibilitat financera

L’Ajuntament de Quart de Poblet destaca per estar completament sanejat, amb un compliment estricte dels principis de sostenibilitat i estabilitat pressupostària.

Aquest pressupost marca un nou pas en el compromís del consistori per oferir serveis d’alta qualitat, millorar la qualitat de vida i mantindre una gestió econòmica responsable i sostenible.