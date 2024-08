Situa Punts Violeta en concerts i discomóvils per a garantir unes festes segures i lliures de masclisme



Cristina Mora: “Els Punts Violeta serveixen perquè les dones sàpien que no estan soles i tenen recursos davant possibles situacions d’assetjament”



L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de l’àrea d’Igualtat i Polítiques Inclusives, vol garantir que les Festes Majors, Patronals i Populars i de Moros i Cristians, que comencen el pròxim 30 d’agost, es desenvolupen lliures de comportaments i agressions sexistes. Per aquest motiu un any més, situarà Punts Violeta en actes multitudinaris com a concerts, discomovils o les tradicions paelles.

Prèviament al començament de les Festes, la regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que dirigeix Lucía Fernández, a través de la Casa de la Dona realitzarà una sessió informativa i formativa a tot el personal que estiga encarregat de les barres i Seguretat en les zones en les quals se situaran els Punts Violeta, sobre el funcionament i els protocols d’actuació davant una agressió sexual, amb la finalitat de garantir una resposta coordinada i efectiva davant qualsevol possible incident.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha assenyalat que “el nostre principal objectiu és garantir un ambient segur i lliure de violència masclista i considerem que els Punts Violeta són un recurs vital en la prevenció de la violència de gènere i l’assetjament. Aquests punts serveixen per a sensibilitzar a tota la ciutadania i s’atén, informa i ofereix acompanyament a víctimes de qualsevol tipus d’agressió sexista”. Mora ha afegit que “aquests punts són una referència perquè les dones sàpien que no estan soles i que tenen a la seua disposició recursos davant possibles situacions d’assetjament”.

L‘Associació ALANNA serà l’encarregada de dinamitzar els Punts Violeta formats per 4 educadores expertes en intervenció i sensibilització en igualtat. A més, serà present personal de la Casa de la Dona, Agent d’Igualtat i psicòloga.

Horari, data i ubicació dels Punts Violeta

Aquest mes d’agost s’han instal·lat opis informatius perquè la ciutadania conega els horaris, data i ubicació dels Punts Violeta. Aquests punts se situaran el divendres, 30 d’agost, en el concert de #Xiquet *Daconte, a partir de les 23.00 hores fins a les 3.00 hores en l’aparcament de *Roll dels Eres; el dissabte, 31 d’agost, i el diumenge, 1 de setembre, en els concerts de La *Tallarina i La Regalíssia, a partir de les 00.00 hores fins a les 3.00 hores també en l’aparcament de *Roll dels Eres; el dimecres, 4 de setembre, se situarà un Punt Violeta en el *Tardeo amb Festa de la #Espuma, de 20.00 hores a 23.00 hores en la pista esportiva al costat de la Biblioteca municipal; el dijous, 5 de setembre, en el concert de l’Adhesiu, de 23.00 hores a 3.00 hores, en l’aparcament de *Roll dels Eres; també el divendres, 6 de setembre, hi haurà un Punt Violeta en les paelles i *discomóvil de 19.00 hores a 3.00 hores en la C/ La Música; i, finalment, el dissabte, 7 de setembre, aquest punt d’informació i suport se situarà en l’actuació de l’Orquestra Platí, de 00.00 hores a 3.00 hores en l’aparcament de Roll de les Eres.