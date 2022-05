L’estratègia cofinançada per FEDER avança els seus projectes

L’Ajuntament de Quart de Poblet ja ha arribat al 73% del nivell d’execució de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER. D’aquesta manera, el municipi ha avançat de manera considerable els projectes previstos en l’estratègia, la qual cosa li ha portat a aconseguir un nivell òptim de realització d’aquests.

L’Òrgan Intermedi de Gestió va aprovar totes les operacions presentades pel consistori, que inclouen accions en favor de la sostenibilitat, la reducció d’emissions contaminants, la inclusió social, la recuperació del patrimoni o l’impuls a les tecnologies de la comunicació. Així, en l’actualitat s’està executant la construcció d’una rampa per a ciclistes i vianants al carrer Paterna, que possibilitarà la creació d’una nova entrada completament accessible al parc fluvial del Túria. A aquestes obres, cal sumar la renovació urbana dels carrers Mare Nostrum i Agermanats, que segueix la línia de reurbanització que s’ha executat en el barri Riu Túria, en vials com Crescencio Genoll, Doctor Gómez Ferrer, Trafalgar o Villalba de Lugo.

No obstant això, el projecte més ambiciós és la construcció, ja molt avançada, d’un aparcament al carrer Tribunal de les Aigües, que tindrà en la seua superfície una plaça per als vianants amb zones verdes i àrees d’esplai. Amb tot, suposarà la creació de 221 places d’estacionament gratuïtes en un espai de dues plantes i que servirà per a deixar el cotxe als afores del centre però prou a prop com per a arribar a peu als principals serveis en poc temps. Amb això, es redueix el trànsit rodat en el nucli urbà i, per tant, les emissions de CO₂ a l’atmosfera, aconseguint un espai més saludable, humà i respectuós amb el medi ambient.

Altres operacions en marxa

A més, s’estan finalitzant altres actuacions com la nova web municipal, que agilitarà els tràmits en línia, oferirà més serveis i serà més àgil i intuïtiva. Aquesta operació s’inscriu en la línia de modernització de l’administració local per a acostar-la a la ciutadania i optimitzar les prestacions municipals. A més, s’ha començat a treballar en el projecte “TurismeQdP”, en el qual s’utilitzarà tecnologies com la realitat virtual per a recrear èpoques passades o conéixer de fons el patrimoni local d’una manera més accessible, avantguardista i moderna.

