Quart de Poblet instal·larà punts de recàrrega de cotxes elèctrics a través de plaques solars

L’aparcament Balcó del Túria utilitzarà energia renovable per a l’autoproveïment

El futur aparcament dissuasiu del carrer Tribunal de les Aigües, Balcó del *Túria i la fase d’execució del qual està molt avançada, serà model d’autogestió energètica amb la instal·lació de panells fotovoltaics. L’aprofitament de l’energia solar per a l’autoproveïment serà possible gràcies a les plaques que s’instal·laran en les dues casetes per les quals s’accedeix a peu als nivells del pàrquing i en les marquesines de les places d’estacionament de la zona exterior. Però, a més, en les marquesines s’instal·laran punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, l’energia dels quals es recollirà directament de les plaques solars. A aquests punts, se sumaran els convencionals que s’habiliten a l’interior per a la càrrega elèctrica.

Amb aquesta actuació es compleix l’objectiu temàtic número 4 “Afavorir la transició a una economia de baix nivell d’emissió de carboni en tots els sectors productius” que segueix l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya, POPE 2014-2020. Els panells s’integraran totalment en l’arquitectura de la infraestructura per a evitar l’impacte visual. La seua funció serà proveir d’electricitat a la instal·lació i, a més, en el cas en el qual puguen produir-se excedents, aquests s’injectaran a la xarxa de distribució. Amb tot, es contribuirà a la transició energètica cap a una economia baixa en carboni, ja que que l’objectiu del projecte és oferir un espai en la perifèria, però molt pròxim al centre, on deixar el cotxe. D’aquesta manera, es redueix el trànsit en el nucli urbà i, per consegüent, l’emissió de gasos contaminants. Aquest projecte és totalment eco, ja que limita el consum elèctric, redueix el trànsit rodat i, a més, en la seua superfície s’està creant una plaça per als vianants. Així mateix, està integrat al Parc Natural del Túria amb un mirador i una connexió a l’enclavament, cohesionant nucli urbà i naturalesa. Com ja s’ha fet en altres espais de nova creació, com el PAI Vaig moldre d’Animeta, l’estacionament comptarà amb Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, *SUDS, que evitaran inundacions en cas de fortes pluges. Amb aquests s’aprofitarà l’aigua de pluja, infiltrant-la en el subsol per a conduir-la a una bassa de laminació i, així, garantir la seua correcta depuració. Una solució basada en la naturalesa que permet la recàrrega dels aqüífers i reprodueix el cicle natural de l’aigua.