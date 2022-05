Quart de Poblet sol·licita el reconeixement del Museu Virtual com a Museu Permanent de la Comunitat i la seua inclusió en la Xarxa Valenciana de Museus

L’Ajuntament celebra el Dia dels Museus unint-se al lema “El poder dels museus” basats en la sostenibilitat, digitalització, educació i accessibilitat

Quart de Poblet sol·licitarà el reconeixement del Museu Virtual com a Museu Permanent de la Comunitat Valenciana i la seua inclusió en la Xarxa Valenciana de Museus. L’àrea de Patrimoni Històric està treballant en aquest tràmit que possibilitarà que el Museu Virtual de Quart de Poblet puga treballar en xarxa al costat d’altres 289 museus i col·leccions museogràfiques de la Comunitat Valenciana, tant públics com privats.

Aquest anunci coincideix amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora a tot el món el 18 de maig des de l’any 1977. Aquesta commemoració té com a objectiu conscienciar de la importància dels museus com a mitjà per a l’enriquiment cultural i social de les societats on se situen. Està afavorida pel ICOM (Consell Internacional de Museus, en les seues sigles en anglés), una organització internacional de museus i professionals que col·labora amb la UNESCO i amb l’ONU.

El lema de 2022 és “El Poder dels museus”, i es basa en diversos pilars d’actuacions: la sostenibilitat; la innovació en digitalització i accessibilitat, i la construcció de comunitat a través de l’educació. Encara que la commemoració d’enguany ha hagut de variar després de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia per a donar suport a la labor dels professionals ucraïnesos que estan lluitant per salvaguardar el patrimoni històric i cultural entre bombardejos.

Per a finalitzar des de l’Ajuntament de Quart de Poblet s’anima a la ciutadania al fet que visite el Museu Virtual per a descobrir les curiositats del seu municipi. Inaugurat a l’octubre de 2021, el Museu Virtual de Quart de Poblet és un museu pioner a la Comunitat Valenciana pel seu caràcter obert. Recull més de 5000 entrades quasi 2000 objectes i més de 3000 fotografies, que formen part dels fons municipals i donacions de caràcter desinteressat d’institucions i veïns de Quart de Poblet. Un projecte que està inclòs en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER.

